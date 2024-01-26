娛圈單打：都說孖仔孖心肝　一家唔知一家事

娛樂圈係一個大起大落的地方，有人撈到風生水起，亦有人落魄失意。知名鬼片導演「彭氏兄弟」的弟弟彭發，曾經係千萬金元票房大導演，《見鬼》一片深入民心。詎料銷聲匿迹多時，近日卻因為欠下200萬元街數無力償還，搞到要申請破產。

話說其妻患上末期肺癌，醫藥費驚人，為了救妻，彭發不惜借下周身街數，最終還唔掂，被迫申請破產。峰迴路轉的是，事件曝光後引發極大回響，內地官媒封他為「救妻英雄」，有內地製作公司向他接洽，表明願意合作，並墊支7位數字給他應急。結果在最後一刻，彭發搞掂欠債取消破產申請，人生之變幻無常，莫此為甚！

除了內地公司雪中送炭，原來彭發自老婆出事後，亦得到圈中人伸出援手，包括吳鎮宇、張兆輝及其太太等，要麼仗義金錢援助，要麼無償幫他拍戲，反映娛樂圈雖然跟紅頂白，世態炎涼，但一樣有好人好事，情義兩存。彭發當然心存感激，只是老婆病情目前仍未有起色，眼前一關雖然驚險過渡，惟後續如何，仍未有答案。

其實，彭氏兄弟甚有才華，孖生哥哥彭順更因為《見鬼》一片，贏得女主角李心潔芳心，二人2010年結婚。不料彭順在2014年驚爆婚外情，幾經波折才雨過天青，其後李心潔為彭順誕下孖仔。如今輪到彭發出事，卻未見彭順開腔。都說孖仔孖心肝，但一家唔知一家事，彭氏兄弟近年感情看似疏離，真實情況外界所知不多，不過有指李心潔亦曾出手相助，無奈長貧難顧。在此祝福彭發大步檻過，其太太早日康復！