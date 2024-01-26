朝鮮半島已經成為一個快速升溫的火藥桶，輕則引發常規戰爭，重則打成核戰，再重由戰術核戰打成戰略核戰，至少是東北亞毀滅，美國本土也將災劫難逃。

人類第一次遭到核武器「恐怖大王從天而降」，就是發生在東北亞。第二次世界大戰進入尾聲時，美國向日本投下了兩枚原子彈，瞬間兩座島城夷為平地，數十萬人死亡，核污染不散。誰想到70多年之後，人類第二次遭到核打擊可能又是發生在東北亞！如果真的核戰爆發，災難性定會比第一次高出百倍，連鎖反應無遠弗屆。

當年美國第一個製造出了原子彈，知道它的威力可怕，不僅是軍事武器，更重要的是能毀滅人類和地球的屠殺工具；當年美國在太平洋戰爭中已佔絕對優勢，日本海空軍被消滅，陸軍慘敗不堪，大部分島嶼被美軍掌控，東京也在美軍轟炸下成了廢墟碎瓦，要徹底亡掉日本，美國有十足把握，「大日本皇軍」想「玉碎」也只能「碎」美軍些許，美國是根本用不着向日本扔原子彈。

然而，美國偏偏扔了兩枚原子彈！瘋狂毀滅，大肆殺戮！它要實戰這個高科技武器有多大力量，它要把全世界、全人類震懾在自己腳下。此表明美國使用核武器遠遠超出了戰場上的需要，而是霸權的需要，奴役他國的需要。看清了這點，有志氣、有能力的國家，都要發展核武器對抗美國霸權，只有原子彈能夠抗衡原子彈，只有核武器能夠對抗核威脅、核訛詐。

現在，東北亞潛在的核戰形勢和當年完全不同，當年美國可以隨心所欲地使用核武器，無人能反抗；現在北韓有了核武器，俄羅斯和中國都是「核大國」，完全可以遏制、阻嚇美國輕舉妄動。不過，博弈起來卻不簡單，朝鮮半島、東北亞的「陣營對壘」，是美國、日本、南韓，對北韓、俄羅斯、中國，對壘六方各有利益博弈和交織，你中有我、我中有你，錯綜複雜，大家都希望「恐怖平衡」能為免於核戰保底。