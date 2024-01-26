「不謀萬世者，不足謀一時；不謀全局者，不足謀一域。」這是中國古人的經驗總結，今天依然適用。中國積極倡導「一帶一路」和「中歐班列」，就是謀萬世和謀全局的最佳示範，近期爆發紅海危機，更是凸顯了一帶一路和中歐班列的戰略意義。有美國學者著文指出，在飽受嚴重不信任和不可預測危機困擾的當今世界，為了全球公共利益而採取有意義的集體行動，必須建立更多的供應路線來滿足需求。而中國是唯一認識到這一點的國家，並且多年來一直在採取行動。

很明顯，這位學者指的就是一帶一路戰略。中國提出相關倡議後，即遭受西方惡意唱衰和抹黑，甚至受到百般阻撓和破壞。有些國家經不起美國威逼恐嚇，對一帶一路始終避而遠之，意大利參與後也只能被迫退出。其實正如學者指出，一帶一路不是一個險惡的陰謀，而是每個國家在混亂時代需要的藍圖。

事實上，中國戰略布局往往着眼長遠，不計較暫時得失，顯然不是狹隘短視的西方國家所能相提並論。想當初，中國推動建設中歐班列，曾遭西方冷嘲熱諷，認為這條鐵路注定失敗，許多人等着看笑話。結果呢？中歐班列不但沒有失敗，反而愈來愈受歡迎，10多年來班次和運輸量一直在持續增長，真可謂貨如輪轉，成為名副其實的亞歐大動脈，更是不可替代的鋼鐵長龍。截至去年9月底，中歐班列已經通達歐洲25個國家的217個城市，累計開行超過7.8萬列，運送貨物超過740萬個標準箱，佔中歐貿易總額比重已升至8%，還有繼續上升的空間。尤其是爆發紅海危機後，許多貨船不得不繞道而行，導致海運成本大幅飆升，全球供應鏈持續吃緊，中歐班列的重要性更加突出。

作為一帶一路的旗艦項目，中歐班列具有全天候、綠色低碳、安全快捷等優勢，既完善了歐亞大陸的鐵路運輸網絡，也為沿途國家帶來龐大的經濟利益，對強化區域經濟合作、實現共同繁榮，發揮重要而特殊的作用。

所以說，夏蟲不可語冰。一帶一路和中歐班列堪稱大手筆，代表中國人的智慧和眼光，西方人既無法理解，也無法模仿。近年美西方提出多項全球基建計劃，聲稱為發展中國家的基礎設施提供資金，對抗中國的一帶一路，可惜口惠實不至，所謂的全球基建計劃至今無影無蹤。