以巴血戰持續，聯合國在加薩南部汗尤尼斯市設立的培訓中心遭以軍坦克發炮擊中，造成逾80人死傷，而這僅是冰山一角。自以巴戰爭爆發後，聯合國在加薩的工作人員死傷枕藉，截至去年底已有136人死亡，為聯合國史上最多人員死亡的單一戰爭。以巴戰爭開打只有數月，殘酷程度超越過去數十年任何一場戰事，內塔尼亞胡政府之冷血冇人性，可見一斑。

一直就釋放雙方人質而居中斡旋的卡塔爾，近日也跟內塔尼亞胡反面。眾所周知，目前仍有大批以色列人質在哈馬斯手上，惟內塔尼亞胡拒絕停火，拯救人質陷入停頓，連日激發人質家屬衝擊國會抗議。就在此際，以色列有電視台播放一段內氏與人質家屬對話的錄音，他指摘有份斡旋的卡塔爾「有問題」，形容卡塔爾在本質上與聯合國和紅十字會沒有分別云云。結果引來卡塔爾反擊，直斥內氏只顧延續政權，不顧人質死活。

事實上，內塔尼亞胡領導的極右政權，一直以「猶太復國主義」為己任，只想藉着以巴戰爭清空加薩，屠殺巴人，人質生死從來都不是其優先考慮。而卡塔爾則與哈馬斯關係密切，一直被指包庇哈馬斯並為其提供資金，哈馬斯最高領導人亦一直藏身該國。以色列若有心就釋放人質與哈馬斯斡旋，就不能不透過卡塔爾從中牽線。

現在卻有這樣一段錄音流出，一方面反映內氏根本無心拯救人質，另一方面亦見其專斷橫蠻，已惹起眾多勢力不滿。除了不管部部長公開炮轟他不顧人質生死，美國拜登政府對於日趨失控的內氏政權，亦似乎漸漸失去耐性，會否再次使出美國拿手好戲，透過輿論、示威、內亂迫令戰時政府解散並重新選舉，換一個聽話的人選上台，不妨拭目以待。