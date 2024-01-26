美國前總統特朗普捲土重來，再次參選，試圖重掌白宮，近日此君氣勢如虹，共和黨內其他競爭對手，正給他逐一擠掉。現任佛羅里達州州長德桑蒂斯，曾是共和黨問鼎總統最大的希望所寄，卻愈戰愈怯弱，日前還主動向特朗普投降，指對方才是更理想的總統候選人。依目前的情勢，說特氏篤定能再次掌權，固然為時尚早，但若說他在共和黨內已穩操勝券，則近乎是毫無懸念。很多有理性的人不禁要問，美國當真沒有其他人才嗎？何苦要冒偌大風險，任由一個垂垂老矣兼極具爭議性的人物，有機會重入白宮，再次興風作浪？

特朗普最近叨唸着說，歷史上從未像今天般，如此接近第三次世界大戰。若然果真如是，則美國的選民可有想過，全球局勢為何會走到這一步？為甚麼在特朗普出任總統之前，國際間的矛盾遠沒有如今般嚴重？說穿了，真正的始作俑者，正是特朗普本人。中美兩國是世界政治、軍事的定海神針，兩者只能合作，不能惡鬥，鬥則不但兩敗，更會導致原有的世界秩序崩潰。

可是在特朗普任內，他為了搶奪傳媒的眼球，乃不停挑起事端、製造話題，除卻掀起對華貿易戰之外，更誣指中國蓄意散播新冠病毒，一度還揚言要向中國索償，所追討的金額，竟然高達4萬億美元。特朗普打壓中國的理由，既是無稽，更是無賴，逼得中國不能不作出反擊。一旦反擊，中美兩國便漸行漸遠，世界劃分成兩大陣營，本來平靜的局勢，自然變得波濤洶湧。如今不少美國選民又蠢蠢欲動，試圖擁護那個無賴之人，再次入主白宮。筆者老早說過，當今的世界民智太低，很多人沒有見事之明，全球局勢要走到如斯地步，亦是其理固然之事。