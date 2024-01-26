美國前國務卿蓬佩奧近日投書《華盛頓時報》，聲稱台灣從來不是中國的一部分，要求自由陣營應集體嚇阻中國，而這一切，該從美國主動宣布台灣是自由獨立的國家開始。

蓬佩奧搞笑地說，要不是中國的歷史書全在文革時期被毀掉，習近平就能讀到台灣不屬於中國的歷史。他建議，中國實質上早已撕毀美中三個聯合公報，美國何必假裝它們仍然存在呢？還以自己2022年到訪台灣為例，表示自己早在國務卿任內就被中共制裁，但他仍順利入境台灣，這顯示中國宣稱台灣是中國領土，根本就是一派胡言！

蓬佩奧講得激昂，可是只需問一點就可以直攻其心，那便是如果你真的相信自己說的話，為甚麼你擔任國務卿時不向特朗普如此建議？當時已被大陸制裁的蓬佩奧，理應不必再留任何情面，大可以主動聯合所謂自由陣營，承認台灣的國家地位，和台灣建交才對啊？但蓬佩奧在任時無論對中國言語多激烈，卻為何從沒說過要和台灣建交呢？理由很簡單，那就是蓬佩奧深知，如果他以現任美國國務卿說出這樣的話，立刻會引起中美之間的嚴重衝突，所以他不能越過那道紅線。而現在的蓬佩奧不過一介平民，又早已被大陸制裁，自然是高興說甚麼都行，反正也激不起一點漣漪。

只是蓬佩奧沉寂多時，為甚麼突然投書？理由更簡單，之前台灣大選，當時他若發表類似言論，不僅美國人不理會，連避免碰觸台獨議題的賴清德都不敢唱和。現在賴已選上，蓬佩奧看準時機趕緊投書，非但立刻會被台灣媒體引用，未來再度被邀訪台，甚至爭取台灣贊助哈德遜研究所與他個人的年度預算，就統統都有着落了。所以蓬佩奧的投書，不過是證明他老兄又缺錢了，結案。