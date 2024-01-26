日本執政自民黨的政治獻金醜聞風波持續發酵，黨內三大派系在輿論壓力下先後樹倒猢猻散，但仍然無助挽回該黨形象，最新民意調查顯示，民眾對自民黨的支持度已跌至1960年以來的新低。若在西方國家，國會一早解散並選出新的執政黨，但自民黨至今仍巋然不倒，成為民主國家的一個奇葩。

說起日本的政黨體制，表面上實施多黨制，實際上卻是一黨獨大，近70年來只出現過兩次非自民黨執政的時期，一是1993年的多黨聯合執政，自民黨曾短暫下野；二是2009年到2012年改由民主黨執政。其後自民黨與公明黨結成聯盟，至今一直控制國會的多數議席並保持執政地位。

日本政壇這麼多年來一直沒有反對黨取代自民黨，原因之一是反對黨實在太弱。以上次民主黨執政為例，該黨在2011年應對地震及福島核事故表現拙劣，令國民大為失望，結果很快就下台。而日本民眾經過這次非自民黨執政的慘痛教訓，也對在野黨徹底失去信心。所以目前自民黨雖然問題多多，可兩大在野黨立憲民主黨及日本維新會的支持率也沒有明顯上升，最多日本人改而不支持任何政黨。

當然，自民黨長期一黨獨大和執政，也和反對派不團結有關。譬如上世紀70年代，日本多個反對黨的選票加起來比自民黨還要多，聯合起來的話，足以與自民黨分庭抗禮，可惜各黨之間立場有分歧，甚至經常爭奪對方選票，結果無法形成有效的聯盟與自民黨抗衡。

日本一直由自民黨執政，有利政府推行的政策可以持續，但也帶來許多負面影響，包括體制僵化及經常出現腐敗醜聞。但在目前的政治氛圍下，自民黨一黨獨大的格局基本上還是會維持下去。