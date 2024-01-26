昨日提到美國前總統特朗普幾已肯定勝出黨內初選，將再一次代表共和黨挑戰總統寶座，外界轉為關注他會揀選甚麼人擔任其競選搭檔，亦即其心水的副總統人選。

美國的副總統職位可說是可有可無，因為在憲法上副總統並無任何行政權力，也不掌管任何政策或部門，有時連他/她到底是行政機關還是立法議會的一員都搞不清，因為副總統同時兼任參議院議長，但這個議長在正常情況下也是沒有甚麼實權。尤其當副總統不獲總統重視或分派重要職務，就可能連第一夫人的角色都比其吃重。

不過，副總統有時也很重要，例如當總統在任期中途身故或辭職，便會自動由副總統「坐正」直至下次大選，毋須補選。有關情況在美國歷史上發生過9次，機會率並不算低。反倒是在任期屆滿下卸任副總統，然後再當選總統的例子就只有6次，其中一位就是在奧巴馬年代擔任副總統的現任總統拜登。

沒有人會預計自己早死或提早下台，因此，美國總統候選人在挑選副手時，主要考慮對選情是否有利，而不是該人是否聰明、能幹、可信，或可在有需要時承擔總統職務。特朗普當年揀選屬保守派的彭斯做副手，主要想鞏固傳統共和黨選民及黨內元老的支持，現在他已深得黨內外的保守派愛戴，便有意改為挑選一位相對溫和、年輕，最好更是非白人女性做搭檔，以協助他開拓新票源。

拜登當年挑選在初選時攻擊過自己，立場激進左傾，並同時擁有非洲與印度血統的賀錦麗做副手，也是希望借助她在全國大選中取得左翼、非白人和女性選民的支持。拜登在當選後不久便將賀錦麗投閒置散，甚至傳過想中途撤換對方，因此大家都記不起賀錦麗在過去3年有何政績。