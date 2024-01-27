正論：推盛事振興經濟　最怕雷大雨點小

得旅客，得天下。疫後全面復常，世界各地無不奇招盡出拚經濟，爭取旅客到訪更是重中之重。很可惜，本港極之倚重的內地旅客，訪港未見踴躍，帶動的消費額亦不如預期。為了搶生意，港府煞有介事宣布成立跨部門統籌協調組，爭取及統籌盛事在港舉行，是否說到做到，拭目以待。

港府表示，香港作為亞洲盛事之都，盛事活動「浪接浪」。單是2024年上半年已有逾80項大型盛事舉行，帶動經濟收益。除了旅發局會主動出擊並成立一站式窗口，爭取更多盛事落戶本港外，港府亦會成立跨部門統籌協調組，推動支持各主辦方在港舉辦盛事云云。

黃婆賣瓜，自賣自誇，向來是港產官僚習性。誠然，香港在疫情前是區內有數的盛事之都，但疫情令香港陷入停頓，加上復常步伐又比其他大城市慢，許多盛事或國際會議早就移師新加坡舉行；更不必說，競爭來自四面八方，就連澳門在疫後也有長足發展，包括大型休閒娛樂設施紛紛開幕，其「演唱會經濟」更是搞得有聲有色，不論是國際級巨星，抑或是本港天王天后，也無一遺漏地選擇到澳門開唱。

日前又有議員提到，美國樂壇天后Taylor Swift宣布舉行世界巡迴演唱會，香港不在名單之上，反觀新加坡繼續獨領風騷，成為亞洲區內唯一被相中的城市。文體旅局局長楊潤雄對此一味耍官腔，認為別人來不來港是「市場決定」，一副望天打卦的態度。結果激起輿論批評，不旋踵政府便宣布成立跨部門統籌協調組，反映高官敷衍塞責，連政府內部也有不滿。

事實上，文體旅局懶於做好旅遊配套，從去年啟德郵輪碼頭無車載客，令旅客怨聲載道已可見一斑。當時楊局長也是一派事不關己的嘴臉，直到各界狠批，才不情不願安排暫時性的接駁交通。至於剛過去的除夕煙花匯演，同樣因為本港運力不足，大量內地旅客無法即晚返回內地，淪為滯港難民，更令香港出醜人前。

正如議員指出，港府舉行盛事應貴精不貴多，亦要搞清楚何謂盛事，否則只是好大喜功；同時必須做好宣傳和配套，吸引高端旅客，令他們賓至如歸。的而且確，吸引高端旅客才是重點，單以享負盛名的「國際七人欖球賽」為例，疫情前的2018年，來港觀賽的海外球迷平均逗留8天，消費額約19,000元，帶動在港消費總額達到3.8億元，這才是名副其實有助本港經濟收益的盛事。港府若一味以數字先行，以為所謂的盛事愈多愈好，卻無視其實際效益有多少，到頭來也是雷聲大雨點小、白忙一場而已。

姑勿論如何，港府肯主動爭取是好事，惟現屆政府有一個怪現象，就是一味以「量」來自我貼金，卻從來沒有就實際數據、目標和時間表來證明量多就是好。僅是「高才通」計劃，批出的名額無疑是多，但當中有多少高才真正來港就業、貢獻本港卻付之闕如。但願舉辦盛事不會再一次變成濫竽充數！