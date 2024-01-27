香港股市跌個四腳朝天，一度低見1萬4千多點。正當港府高官強調港股沒有異常，對港股有信心之際，市場則繼續一片哀號，並非港官「夜行人吹口哨，自我壯膽」可解。屋漏偏逢連夜雨，外媒報道，印度股市已超越香港，成為全球第四大股市。香港自詡國際金融中心，如今連印度都不及，真可謂百味雜陳。

截至周一收市計，印度交易所上市股票總值達到4萬3千億美元，超越港交所上市公司總市值4萬2千9百億美元，躋身全球第四大。報道指，印度企業盈利有強勁增長，帶動當地股市蓬勃發展，吸引全球投資者的資本。現時全球股市總值逾109萬億美元，美國以逾50萬億美元排首位，中國排第二，排第三的是日本，但兩者規模都跟美國無法可比。

事實上，本港在2023年最後一個交易日，恒生指數報收17,047.39點，全年累跌13.82%。外界都寄望2024年可以一洗頹風，重拾升勢，詎料事與願違，新一年開局不久，港股不但跌勢持續，而且跌跌不休，一次又一次打擊市場脆弱的信心。各政黨均催促港府再下調股票印花稅，甚至減至零，但以目前港府財赤高企，再下調稅率，勢必令本已捉襟見肘的收入更加萎縮。

香港可說是內外交困，一來環球經濟不明朗，二來美國激進加息，牽一髮動全身。現在豈止股市尋底，樓市同樣危若累卵。一手樓和二手樓疲軟不堪，負資產頻傳，益發令人覺得悲觀。

從來都是「寧買當頭起，莫買當頭跌」，價值愈低，入市的人愈少，特別是住宅市場的準買家都抱持觀望態度，恐怕買完即跌。現在連印度都在股市方面爬了香港頭，無異於一大警號，港府再不撤辣救市，經濟欲救無從！