美國蘋果公司也想研發電動車，可惜頻頻觸礁，預計的推出日期一延再延，近日又宣布，原本打算在2026年出產第一輛車，現在肯定不能如願，暫定須延至2028年。至於2028年，能否真有蘋果汽車面世，任誰也說不準，你千萬別太認真，要是認真，你便輸了。

兩相比較，你不能不佩服中國的廠商。小米是中國品牌，該公司的產品類別，跟蘋果公司相近，但小米的生產和研發效率，卻比蘋果高得多。小米集團在2021年宣布研製電動車，只不過兩年多的時間，第一輛製成品便昂然面世，今年上半年已可供訂購，相信不消多久，小米汽車便會跑滿大街小巷。這就叫中國效率，足以讓世人震驚，怪不得強如蘋果公司，也只能瞠乎其後。

雖然在不足3年時間，小米集團就推出了第一輛電動車，但產品絕非粗製濫造，反倒讓市場驚艷。小米的新車發布會過後，美國投資公司摩根史丹利旋即表示，小米電動車技術先進，很可能會成為市場的顛覆者。大摩公司再從證券投資的角度作評估，決定上調了小米公司股票的目標價。

為甚麼大摩如此看重小米？別的不消說，光計該公司採用的自動駕駛輔助系統，目前小米所採用的級別，竟然跟蘋果公司計劃在2028年出產的電動車，是同一級別。這也就是說，即便蘋果真能如期推出智能電動車，它的駕駛系統跟小米相比，最少也得落後4年。

小米和蘋果公司，儼然就是中國和美國實力的縮影，後者表面上看來，似乎仍然強大、仍然風光，但明眼人都知道，那只是外強中乾，內裏實際上已是暮氣沉沉，看來早晚都會被對手全面超越。