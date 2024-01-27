特朗普以明顯領先的優勢勝出美國共和黨多場初選後，競逐總統寶座的目標又向前邁進了一大步，年底極有可能重演4年前特朗普與拜登對決的局面。不過這次特朗普走勢凌厲，選舉結果很大機會和上次截然相反。北京要提前做好特朗普二次執政並對付中國的心理準備。

如果大家有印象的話，應該記得特朗普在上一屆美國總統選舉本來連任在望，但新冠疫情突然爆發，導致美國民眾死亡人數大升和經濟轉差，時任總統特朗普也成為眾矢之的，最後在大選中落敗。以特朗普有仇必報的性格來看，他上台後對華持強硬態度幾乎已沒有懸念。

值得注意的是，過去數十年中美關係一直有個規律，就是每任總統甫上台，往往會咄咄逼人視中國為競爭對手，之後在中國的博弈下才調整激進的對華政策，兩國之間的緊張氣氛得以緩解，步入新一輪穩定發展階段。特朗普執政時期的中美關係大致上也符合這個由低走向高的特點。特朗普上台前與台灣蔡英文通話，又在推特發文質疑一個中國政策，令中美關係一度掀起波瀾，後來才與中方發展建設性關係。但特朗普在任期後半段又突然放棄與中國友好，大推貿易戰，導致兩國關係步入低位。

無論如何，美國總統在4年任期內不時調整中國政策，客觀上令一些打壓北京措施的效力大減，這是有利中國的。今次特朗普若重新上台，肯定會吸取教訓，立即加大火力出招對付中國，而且力度更大，給北京帶來前所未有的壓力。隨着美國總統選舉日子漸近，不少國家已開始押注特朗普重新執政。有日媒就披露岸田政府有意和特朗普陣營暗中接觸。北京一向強調外交大戰略，現在也是時候制訂應對特朗普2.0的計劃了。