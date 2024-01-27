上回講到，前美國總統特朗普正在共和黨內細心挑選其副總統競選搭檔，希望藉此提高自己的當選機會，再度入主白宮。渴求連任的現任總統拜登估計也在思考同一問題，當年他揀賀錦麗做副手，主要是想爭取左翼、非白人和女性選民支持，但隨着美國社會愈趨兩極化，左派選民無論如何都不會支持特朗普，改為夥拍一位中間派人選或會更為有利。事實上，拜登至今仍未公布會否繼續與賀錦麗合作參選。

另一邊廂，賀錦麗可能也不願再當拜登的副手。其一是對方自4年前當選後一直將其投閒置散，令她缺乏表演機會，比起以往擔任加州檢察總長或聯邦參議員時更為低調。其二是外界本以為年事已高的拜登，只會做一屆總統便退位讓賢，令賀錦麗有望上位，但原來有關想法僅屬一場誤會，自然令其心淡。有傳媒發現賀錦麗已有逾一個月無公開露面，與拜登傾力搶曝光拉票的表現大相逕庭，未知她是刻意「軟對抗」還是被人打入冷宮。

不論拜登與特朗普最後選擇了甚麼人搭檔，今次選舉的副手對決都會頗有看頭。原因是拜登在年底大選時快將82歲，並曾多次失足跌倒和被指患上老人癡呆症。特朗普比拜登僅年輕3年半，若再度當選也會在任期中途年滿80歲，最近他也被質疑有老人癡呆症徵狀，再加上其瘋狂言行，在任內遭到彈劾以至暗殺的機會都較高（歷史上美國總統遭遇暗殺的次數相當多，只差最後是否成功）。

正如前文指出，美國副總統最重要的法定職責，便是在總統於任內身故或辭職下台時頂上，反而是副總統在正常卸任後再當選總統的機會率偏低。今次兩位副手因不同理由而「坐正」的機會特別高，自然更受國內選民以至國際社會關注。