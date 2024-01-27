俄烏戰事和以哈衝突，最近都「死得人多」，而且互相推諉責任，都不肯承認誰是「兇手」，令殺人事件變成「羅生門」。先說已陷入消耗戰的俄烏戰事，俄軍一架載有65名烏軍戰俘嘅伊爾76運輸機周三喺西部邊境別爾哥羅德州墜毀，機上74人無一生還。俄羅斯國防部指控烏軍發射導彈擊落運輸機，並形容事件係恐怖主義行為，俄羅斯外長拉夫羅夫促聯合國安理會召開緊急會議商討。

烏克蘭總統澤連斯基否認指控，並強調俄方「玩弄烏克蘭戰俘的性命，玩弄他們家屬的感情，也玩弄我們社會的情緒」，並要求展開國際調查。事情真相陷入互相謾罵和推責；隨後俄方稱尋回運輸機黑盒。黑盒既然已經找回，事件真相有望水落石出。說到「玩弄戰俘性命」，戲子總統一直唔肯止戰和談，不是更視人民生命如蚍蜉嗎？

至於以哈戰火不曾稍歇，以色列喺加薩針對哈馬斯嘅軍事行動持續，加薩南部城市汗尤尼斯一個收容3萬多名無家可歸者嘅聯合國培訓中心周三遭兩枚坦克炮彈襲擊，至少12死75人傷。以軍否認係其所為，並暗示可能係哈馬斯施襲。

以色列對加薩狂轟濫炸，平民死傷無數，早已被指係無視基本戰爭規則；以軍對標示聯合國設施嘅建築物或醫院轟炸，最叻就係話「有哈馬斯成員藏匿其中」，為了徹底消滅哈馬斯，是以「濫炸無罪」！今趟聯合國加薩收容所被坦克炮擊事件，即使聯合國冇指明係以國所為，倒是美媒稱，以軍係唯一喺加薩使用坦克參戰嘅參戰方。之後美國國務院亦稱佢哋對該中心受襲表示遺憾！這不是「此地無銀」嗎？以色列總理內塔尼亞胡一直堅持戰事，對任何調解方式都不接受，死多幾個平民算甚麼！