娛圈單打：險過剃頭真牙煙　唱歌唔使搏老命

嘩，真係險過剃頭！話說久未在港露面的張衞健，即將到澳門開騷。怎料綵排期間發生驚險意外，張衞健連人帶琴從高處墮下，場面非常嚇人，好彩人冇事咋！

演唱會有一幕，係張衞健跟一座白色鋼琴綁在一起懸吊半空，他邊彈鋼琴，鋼琴邊順時針旋轉，不料鋼琴突然不堪重負下墮，他被鋼琴壓在下方，工作人員見狀，急急上前拯救。幸好吉人天相，張衞健事後接受東網訪問自報平安，中氣十足表示冇受傷，但有關環節則在演唱會取消。總之，不幸中的大幸啦！

大家都知，自MIRROR 2022年紅館演唱會驚爆墜屏意外後，舞台安全措施絕對兒戲不得，一旦冇做好，隨時搞出人命。舞蹈員阿MO慘被砸中，到家陣都無法完全康復，就知舞台如何步步驚心。今次健仔好彩冇事，否則喜事變憾事，咁就大鑊。

雖然健仔長着一張BABY FACE，但畢竟50有8，不再年輕。入得場的粉絲，無非都係想支持偶像，就像老友敍舊，都唔會要求演唱會搞乜大花臣。所以啫，安全至上最重要。

話時話，健仔當年係新秀冠軍，唱功有番咁上下，傳聞稍後會偕老友梁漢文、蘇永康、許志安「BIG FOUR」合體開演唱會，4位均是唱得之人，聚首開騷，令人期待。他們在樂壇各佔一席之地，但健仔無疑喺電視界別更有光彩，「孫悟空」一角令他大紅大紫，而且紅到返內地，「唷，使乜驚！」此一劇中口頭禪流傳至今，非常經典。他也是圈內有數的愛妻號，跟老婆張茜結婚20年恩愛如昔。能長期獲得觀眾喜愛，跟其健康形象絕對有關。