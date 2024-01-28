以軍轟炸聯合國的培訓中心，死傷纍纍。在此之前，以軍已不避忌，早已轟炸國際機構的設施。自去年11月以來，以軍已炸死了百多名聯合國僱員、百多名記者，醫護人員更多，都不是意外，而是為殺傷平民致連累有關機構的設施與人員，甚至有專門針對性的攻擊。在哈馬斯去年突襲以色列之前，以軍已有槍殺記者案例，半島電視台便一直控訴以軍暴行。

以軍的行為是以色列政府和軍方命令，蓄意打擊反對以色列佔據加薩者，目的也是要把巴勒斯坦人從加薩驅逐出去，將土地侵佔，不惜實行種族滅絕，對醫護、記者和聯合國人員形同謀殺。以色列向聯合國宣稱其加薩行動不會讓任何人阻攔，向國際社會挑戰，也公然反對聯合國議決的「兩國方案」，阻止巴勒斯坦在祖先的土地上建國，企圖霸佔整個巴勒斯坦，其野心當包括在1948年前巴勒斯坦更大的領域。此所以，它佔約旦的西岸地區、敍利亞的戈蘭高地而不還，且正進行猶太人殖民佔據，方向是建立大以色列國，用猶太的舊約聖經作為假的法理根據，實質是政治野心，一如舊約聖經時期猶太人侵入迦南之地（今天的巴勒斯坦）建立國家。

以色列總理內塔尼亞胡及以國右翼勢力所恃的，是猶太勢力在歐美的控制力，尤其是美國，差不多已為其騎劫，故此可公然敵對聯合國，反對美國政府任何不合其意的批評。猶太勢力不單止在金融，更在媒體、國防。歐美民主的金權政治下，猶太資本更可收買政黨與政府。此所以，在國際上各國斥責以色列的種族滅絕，美國、英國、德國等大國還是盲目支持內塔尼亞胡政府。因此，以色列與巴勒斯坦之戰，以色列是動員歐美猶太勢力、挾持歐美政府來對付哈馬斯等，典型的大衞與巨人之戰。以色列在戰爭中愈危險，海外猶太勢力相信會更加強迫歐美國家支持。

紅海危機本是由以色列在加薩的暴行衍生出來，以色列停戰便可消解危機。可是美、英卻暴力鎮壓，號稱護衞航道安全，實質是保障以色列戰爭所需的進口，頓成以色列在加薩等地暴行的同謀者和維護者，也因而在國際上與以色列一起備受批評，以色列已騎劫歐美與國際為敵。

特朗普若明年上台，形勢會不變，極可能是猶太勢力在美國策動某一形式的政變，阻止特朗普停止以色列的種族主義。