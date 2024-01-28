近日美國前總統特朗普勢如破竹，在共和黨內，勝出多個州的總統候選人提名戰，很多人會以為，特朗普若然再次入主白宮，中國會為此而十分擔心。但實際上，北京老早做好準備，會跟美國作長期鬥爭，不論誰坐在橢圓形辦公室，對中南海的外交決策，也不會有太大影響。反倒特朗普一旦回朝，世界上有兩個政權，會怕得瑟瑟發抖，一個是台灣，一個是烏克蘭。

特朗普固然反華，但在他總統任內，不大喜歡以海峽兩岸的問題做文章。此君既會跟北京抬槓，也對台灣沒有好感，近日他接受訪問，更公然向寶島吐槽，說對方的半導體行業，搶走了美國不少生意。這位前白宮主人已暗示，他若然重新執政，不會讓台灣有好果子吃。

近年中美兩國以至海峽兩岸的軍事危機，主要都是發生在現任美國總統拜登主政期間。2022年，美國時任眾議院議長佩洛西不顧北京反對，堅持竄訪台灣，此舉一度使中美關係跌至低谷。當時特朗普就對佩洛西的做法嗤之以鼻，覺得她是在添煩添亂。由此可見，特朗普不屑於打台灣牌，更不滿台灣不斷從美國的身上取利，要是讓他再次掌握主導權，寶島很可能會被撂在一旁。

跟台灣相比，烏克蘭就更須擔心，特朗普素來與普京交好，甚至可能視對方為偶像。俄烏之戰，特朗普大抵不會站在烏克蘭一方，此君是生意人出身，對美國的利益錙銖必較，烏國戰場儼然是無底深潭，在經濟上讓美國流血不止，要是共和黨人重新掌權，相信很快便會對烏國關水喉。烏克蘭總統澤連斯基也十分知機，他說趁拜登仍然在位，烏軍打得一分是一分，事關到了明年，一切便是未知數。