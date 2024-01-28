一名美軍士兵駕車衝入日本靜岡縣富士宮市一家飯店的停車場，撞死兩名日本人，導致另一人受傷，卻被引渡回美國並很快被釋放，這到底是怎麼回事？

原來美軍士兵阿爾科尼斯在2021年5月去富士山遊玩，隨即肇事，他卻聲稱自己是罹患了「高山症」導致事發時完全失去意識，所以應該無罪。儘管2022年7月日本法院判他3年監禁，但2023年8月有多位美國議員說阿爾科尼斯遭到日方不當羈押，要求拜登向日本施壓引渡。同年12月，阿氏就被引渡回美國，今年1月12日，美國假釋委員會就認定他沒有繼續服刑的必要，而將他釋放。

這個案子引起許多日本人的憤慨，而美國議員邁克‧李倒打一耙，竟還說日本人欠這名美軍士兵家屬和美國一個道歉，更讓事情雪上加霜，讓日本民眾怒不可遏，要求日本政府對如此屈從美國給一個說法。但在《日美行政協定》的約束下，岸田文雄根本無計可施，因為雖然沒有明文規定，但美國實際上在日本享有等同於「治外法權」的超然地位，日本的政治、經濟、軍事被美國牢牢地控制在手中，表面上日本獨立自主，實質上一切都要看美國的臉色行事。

美軍不僅在日本享有特權，甚至之前美軍基地發生爆炸事件，日本消防單位也因為沒有收到美軍的「邀請」，而無法前往救災。美軍在日本殺人放火、作奸犯科的事件層出不窮，卻往往不是輕判，就是被美國引渡回國後釋放，在美國老大跟前，日本的小弟角色無所遁形。日本人民若真的想要改變這個地位，那就是要着手廢除《日美安全保障條約》與《日美行政協定》，但在可見的未來，日本政治人物都不像會有嘗試的勇氣。