聯合國海牙國際法庭，日前就以色列被指在加薩進行種族滅絕作出臨時裁決，要求以方採取一切權力範圍內的措施，防止對巴勒斯坦人實施種族滅絕，以及提供有迫切需要的人道援助。據報提出訴訟的南非對裁決表示歡迎，有巴人更隨即上街慶祝。但其實有關裁決內容只是「阿媽係女人」，不明白有何值得歡迎或慶祝。

首先，裁決未有明確指出以色列已經或正在加薩進行種族滅絕，也沒有要求以軍或以巴雙方立即停火。反觀2022年烏克蘭控告俄羅斯非法入侵，國際法庭很快就明令俄方要立即停止在烏國使用武力。因此，以色列總理內塔尼亞胡在聞判後可以很冷靜地，重申以方有權保衞自己，強調會繼續消滅哈馬斯。如果他有點黑色幽默，還可以說非常歡迎有關裁決，因為以軍已盡了一切努力，成功防止加薩發生種族滅絕！

國際法庭的裁決存在雙重標準，早已人所共知，皆因其組成是以西方佔多數的聯合國安理會成員為骨幹，再加上一些不同洲份和小國代表，結果造成大部分法官都是來自西方或親西方國家，最近幾年的主席更是一位美國法官。雖然名義上有關法官是以個人身份參與，並非代表其所屬國家，但實際上在少數服從多數的投票制度下，大部分裁決都是有利或偏向西方。

例如，1999年前南斯拉夫指控北約非法入侵發動科索沃戰爭，裁決結果竟是宣布科索沃獨立為合法。國際法庭也出過少數不利西方國家的裁決，例如要求英國將查戈斯群島歸還毛里裘斯、裁定美國在尼加拉瓜的軍事及策反行動屬非法，結果英國對有關判決一直置之不理，美國更乾脆宣布國際法庭對該國沒有司法管轄權，反映國際法庭不僅無牙，而且只是一隻老鼠。