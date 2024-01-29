世界視線：進或退西方鬧劇　戰或和烏國慘劇

德國總理紹爾茨最近針對俄烏戰爭表示：「烏克蘭不能敗，俄羅斯不能勝。」此話備受軍政專家及國人詬病。烏克蘭不能敗，自然俄羅斯不能勝，他講的是廢話。

不過，最近德國、歐盟、美國都見證了紹爾茨仍然堅持援烏，特別是烏克蘭最希望德國可以提供金牛座巡航導彈（Taurus），而到了最後決議，紹爾茨領導的政府計劃將金牛座導彈交付英國或法國，由它們把收到的金牛座導彈，換成暴風影導彈交付給烏克蘭使用。這個構想，是因為紹爾茨政府擔心那既精準又能達500公里射程的金牛座導彈，會被烏克蘭用來斬首莫斯科政府高層。然而，德國基督教民主聯盟的高層及議員，就批評政府根本是講一套做一套，無心支持烏克蘭，使它「不能敗」。激進左翼及極右黨派則認為，政府根本就不應該再提供先進及重型武器，過去提供的海馬斯火箭系統、重型先進坦克及暴風影導彈，都無法扭轉敗局，這樣做更無法勸和促談。

面對如今局面，美國智庫蘭德公司開始在《外交事務》雜誌刊登多篇文章，以及在主流媒體宣揚，俄烏戰爭可以考慮邊談邊打。更有消息稱，美國政府聯同智庫人物與德國政府接觸，大家都有共識要選擇最佳時機展開和議。首先是西方不能承受烏克蘭戰敗及完全被俄羅斯控制，目前美國共和黨要拜登政府以加強移民管控作為援烏交換條件，而民主、共和兩黨遲早會達成共識，撥款約600億美元用於2024年支援烏克蘭，連同歐盟繼續支援烏國，對俄羅斯自然會產生壓力，莫斯科也會考慮甚麼時候及以甚麼條件議和。

然而，相信目前最困擾北約的，是它們無法建立共識，和議要求俄羅斯妥協到甚麼程度？其實這種缺乏共識的鬧劇及矛盾，是北約仍然未能認輸，只能藉詞推搪是烏克蘭政府不能接受領土喪失，但烏國不接受，北約會支持到底嗎？拖下去的話，如今的潰敗如何能好轉？

回頭看烏克蘭，它2022年的GDP下跌超過30%，俄羅斯去年則有3.5%增長。烏克蘭戰前人口是4,460萬，如今減少了1,700萬人，戰爭的社會破壞代價高達2,200億美元，工業及基建被嚴重破壞。代理人戰爭帶來烏克蘭軍隊的死、傷及失蹤多達50萬人，除非北約軍隊介入，否則烏軍無力抵抗，烏克蘭已成為人間地獄。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻