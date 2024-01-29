正論：保母變危險人物　社署欠監管捱轟

香港自詡為文明城市、法治之區，然而虐待兒童的案件卻層出不窮。防止虐待兒童會表示，在2022至23年度共接到1,232宗熱線舉報與諮詢服務，數字按年增加大約8.5%，其中約一成半為懷疑虐兒個案，按年上升逾11%。早前香港保護兒童會轄下「童樂居」驚爆虐兒事件，原應保護被遺棄兒童的機構竟成虐兒煉獄，令人髮指。這些所謂慈善機構經營的兒童院舍變成「虐兒溫床」，顯然是政府有關機構監管不力之過。

最近，類似的虐嬰事件又再發生。事緣屯門一名9個月大女嬰，早前交予一名女保母照顧，惟女嬰於本月25日突然昏迷，其母帶女嬰到醫院求診後發現其腦部有血塊，且左眼腫脹，因而懷疑女嬰曾遭受不恰當對待，醫院職員26日報案。經初步調查後，執法人員27日以涉嫌「虐待兒童」罪，拘捕一名33歲姓鍾女保母。至昨日女嬰情況依然危殆。

據了解，女嬰一直由傭工照顧，身體向來健康，因傭工回鄉，女嬰雙親忙於工作，遂透過社區中心尋求暫託服務和聘請保母，其後聘用居於區內景秀里的姓鍾婦擔任保母一職，費用為每小時20元。從本月2日起，女嬰父母每日早上9時30分把她交給鍾婦照顧，至晚上6時30分接回愛女返家。上周四早上，鍾婦如常接走女嬰，在當日下午替她洗澡後，聲稱女嬰身體抽搐，隨即通知其父母；其父母聞訊趕返查看，赫見愛女失去意識，連忙把她送院救治。

仁愛堂回覆本報查詢時表示，由於執法部門對事件正在展開調查，現階段不宜作出任何評論，會盡力配合，並對其家人表示深切的慰問，祝願女嬰盡快康復。至於社會福利署則表示，現時署方委託非政府機構在全港十八區推行「鄰里支援幼兒照顧計劃」，仁愛堂為屯門區的服務營辦機構，而有關的保母屬計劃下的社區保母。該保母早前完成培訓，並由本月起提供服務，有關女嬰為其第一位負責照顧的兒童。

然而，誰知第一單就出事！究竟有關計劃是否存有紕漏或不完善之處？有議員認為，負責提供服務的社福機構應增加相關培訓，建議聘用照顧員前應進行家訪，包括檢視其家庭環境等是否合適，以減低意外風險，政府亦應增加對機構的支援。有社福界立法會議員稱，社區保母是「半義工式」的職務，20元的時薪「買個飯盒都不夠」。其實20元時薪連「最低工資」40元都沒有；年近歲晚，請鐘點清潔收費平均每小時都要130元，20元一小時請個保母照顧嬰兒，不是有點不合情理嗎？更有機構表示，社區保母只需事前接受兩小時培訓。這樣的「培訓」不兒戲嗎？據悉，一般社區保母不會為幼兒餵食藥物、沐浴或洗頭。如今呢單卻是有為女嬰洗澡後而發生「身體抽搐」，是否有點不尋常？真相仍有待調查。不過，思之已令人不寒而慄！

對於呢宗幼兒「所託非人」慘劇，社署有關計劃顯然未能確保服務質素。計劃是想幫助在職家庭，豈知請保母竟請來「危險人物」，看來社署要好好反省並切實跟進問題癥結所在，推出系統化培訓課程，完善監督機制，以防虐兒悲劇不斷上演。