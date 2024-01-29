美國夥同日本、南韓在黃海多次進行大規模軍事演習，北韓報之以多番導彈、衞星放射，更廢除與南韓的和談，公開宣稱南韓為敵對國家。隨後北韓外長訪問俄羅斯，中國副外長訪問北韓。國內外有評論說，東北亞戰雲密布，各國都在準備戰爭。

但是，中國與俄羅斯都不願見到東北亞出現戰爭。北韓與俄國的合作，相信是供應武器用於烏克蘭戰爭，以及在俄國遠東地區的經濟合作，而不是準備全力與南韓和日美作戰。北韓視南韓為敵對國家，也只是對之施以壓力，希望引發南韓內部政治反對執政黨之親美日。以金正恩的謀略，不會切斷與南韓的關係，讓南韓政治更趨於親美日。這一招一如發展核武，直截了當地迫使南韓社會取捨，是與北韓敵對，抑或減少親美日，留與北韓合作的一條後路？以南韓統一與保守兩派勢力均等的情況看，親美日勢力不足以控制全域，下一次總統大選也可能再次政權轉換，北韓是對之施加壓力。

與此同時，北韓亦借此對內減除幻想，全力發展與美日對抗，並與俄國進行緊密合作，在軍事與經濟方面各取所需，以北韓武器供應支持俄國的烏克蘭戰爭，以北韓的勞動力換取俄國能源，同時提升北韓與俄國遠東地區的發展，扭轉北韓的經濟劣勢，也替俄國的能源出口減少在東北亞對日本市場的依賴，反過來不給日本提供廉價能源，抑制其今後發展的動力。

俄羅斯與北韓的合作，也會使東北亞形勢變化，俄國的介入和北韓的強大，將使區域的政治平衡轉變，中國的影響力會受削，中國與日、韓關係也會起變化，本來中俄朝抗衡美日韓的簡單格局便不能維持。俄國與北韓合力，中國便要與日本、南韓作一定的合作，以作平衡，但又不能損害與俄國、北韓的關係，亦不能陷入美國的計算之中。

中國與北韓的關係微妙。若北韓與美國關係惡化，中國也不能與美國走得太近，以免引起北韓不滿。同樣地，中俄關係亦是相類的微妙。相對而言，美國沒有中國的顧慮，日、韓都有美國駐軍，主權不獨立，沒法違背美國指令。美國可對中俄朝分而治之，也可用日、韓為代理人開戰，遠較中俄靈活。但面對北韓背城一戰的決斷，卻是無可奈何。終歸美國不敢在東北亞開戰，中俄未必會炸美國本土，北韓卻全無顧慮，便成美國最大的威脅。