踏入2024年，世界繼續一片混亂。就在此際，美國國家安全顧問沙利文專程飛到泰國，與正在當地訪問的外長王毅會談。無事不登三寶殿，外傳雙方在東亞議題上達成共識。此外，紅海危機預料也是雙方談及的話題。

東亞議題是甚麼？除了擺在枱面的台灣問題，最令美國頭痛肯定是北韓問題。平壤近期動作頻仍，日前又首次試射了「火箭-3-31」型新型戰略巡航導彈，金正恩更揚言南北韓是敵對關係，永遠不可能統一，令東亞局勢陡然升溫。與此同時，中朝關係則繼續密切，外交部副部長孫衞東在平壤與北韓外務省副相朴明浩磋商，雙方同意加強各層級戰略溝通。

顯而易見，在全球所有國家之中，跟平壤交好而又有影響力者，就只有中國。北韓向來被美國孤立和制裁，與其有外交往來的國家如俄羅斯、伊朗，大都同病相憐，只有中國這個大國既能與美國對話，又能與北韓溝通，沙利文不遠千里來到泰國，很大程度的原因正在於此。然而，來說是非者，就是是非人。金正恩之所以忽然發難，全因美日韓在北韓附近的軍演愈加頻繁。美國老愛在別人家門前惹是生非，人家自然有所反擊，偏偏美國就是一副「姓賴」嘴臉，人家反擊，反說成是人家挑釁。同一套板斧，美國也愛應用到中國上，不斷以「航行自由」之名橫行霸道，不時跑到中國領空領海搞搞震。中美關係陷入低谷，豈是無因。

當然，除了北韓問題要指望中國幫忙，紅海危機也只有中國有能力緩解。中國跟伊朗關係友好，胡塞武裝亦明言不會襲擊中國商船，美國不求中國，還能求誰？說到底，全世界所有亂源都是來自美國，一切都是自找，搞出爛攤子還妄想中國幫忙收拾，也見證了美國的厚面皮。