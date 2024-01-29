台灣第一批服一年期義務兵役的役男，已進入部隊接受訓練，但原本期望延長兵役可增加台灣的防衞力量，到最後卻可能拖垮志願役的基本戰力。

由於一年期義務役入伍，台灣陸軍主戰部隊的「下基地」也相應改為一年一次，而這必須連結三軍聯訓測考，從駐地專精訓練開始，部隊必須停止外散、外宿與休慰勞假，而其所屬的炮兵也須再轉進南北炮測基地，然後再進入聯訓基地，一來一往就耗去半年時間。其他還有每季的戰備月、年度兵推與實兵的漢光演習。每年下基地政策，將讓基層部隊全年度都處於神經緊繃狀況，任務一樁接一樁，缺乏整備喘息的機會。而主戰部隊外的戰鬥支援與勤務支援部隊也好不到哪裏去，除要配訓主戰部隊，本身也一樣要進基地，一根蠟燭多頭燒，最後的結果就是導致士氣更低迷不振。

台灣志願役本來就面臨招募不足、缺額嚴重的窘境，而部隊內部勤務繁重，使得中途離退或拒絕留營的兵員急遽增加，政府想用志願役來彌補這些缺額，卻忽略了志願役有許多專業訓練是義務役無法比擬的，光想用增加人數來滿足帳面上的戰力，最後的結果就是實質戰鬥能力更低下，義務役徵得愈多，軍隊的實力反而愈糟。

民進黨政府一直宣稱義務役不必上戰場，只要擔任重點設施的守備任務，事實卻是按照目前的發展，台灣很可能未來會逐漸變為「義務役為主，志願役為輔」的本末倒置狀態，屆時義務役想要不上戰場還可得乎？台灣若真想加強戰力，真正的辦法還是應大幅調整軍中的待遇，刪減不必要的勤務與文書處理，提高軍隊的士氣與訓練，才能精實戰力。否則志願役士氣不佳，訓練出來的義務役自然更低落，不過是惡性循環罷了。