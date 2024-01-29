北韓最近又在亂射導彈，最初估計只是該國領導人金正恩想刷刷存在感，但觀乎局勢最新發展，可能朝鮮半島戰火真的有機會燃起，皆因有太多人因不同理由在撥火。

首先是俄羅斯。該國近來與平壤愈走愈近，甚至比中國更親密，原因之一是中國為免遭到西方全面制裁，拒在俄烏戰事公開力撐俄國。北韓則沒有這方面的顧慮，因現已遭到西方孤立。一旦朝鮮戰事爆發，必然會分散西方對烏克蘭的軍事及經濟支援。俄總統普京即將出訪平壤，相信他並非前往當地勸和促談，而是尋求進一步的軍事合作。

另一個在撥火的是北約。正如中方指出，北約已變成一部移動戰爭機器，戰火就是它的燃料。但大部分北約成員國都不願與實力強橫的俄羅斯開戰，所以不能太直接地介入俄烏戰事。北約成員包括土耳其，加上哈馬斯實力不強，因此以色列也無意尋求北約介入以巴戰事，甚至連轟炸也門叛軍青年運動也不能以北約名義進行，僅由英美聯軍出手。但北約始終不甘寂寞，並且一直在等機會於亞洲擴張，北韓發瘋就是最好的契機。

戰爭背後的最大推手永遠是軍火商。歐洲正在呻窮，烏克蘭與巴勒斯坦就更窮，但亞洲區內的南韓、日本、台灣及東盟等，則仍然擁有不少美鈔儲備。金正恩就是美國軍火商的最佳推銷員，單是規模愈來愈大、次數愈來愈頻密的聯合軍演已夠賺，若真的打起仗來就更發。

如之前所述，朝鮮半島開戰對中國好壞參半，好的是增強中國與各方討價還價的籌碼，壞的是給美日韓藉口在區內加強軍力。北京搶先普京一步派出副外長訪問北韓，就是要凸顯自己的關鍵角色，避免被俄國單方面操控朝鮮局勢。