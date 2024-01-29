笑看天下：壞人不可能會變好-施友朋 評論員

聯合國近東救濟工程處（UNRWA）嘅12名職員，日前被指控涉及去年10月7日巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲以色列，涉事員工已被UNRWA解僱並接受調查。而繼美國、澳洲和加拿大後，英國、德國、意大利、荷蘭、瑞士和芬蘭亦宣布暫停向UNRWA提供資助。

對於以色列外長卡茲要求聯合國解僱UNRWA的領導層，並尋求阻止該機構在加薩戰事結束後繼續在當地工作，聯合國秘書長古特雷斯的副發言人哈克表示，不會對相關言論作出回應，強調UNRWA總體上有良好的紀錄。

UNRWA成立於1949年，為在1948年以色列建國戰爭時，成千上萬被迫離開家園，散居於約旦、黎巴嫩、敍利亞、西岸和加薩嘅巴人難民及其後代提供援助；去年以哈戰事爆發後，該機構更承擔庇護及人道救援加薩民眾嘅主要任務。

自以哈戰事以來，UNRWA稱其機構共有152名員工死亡，141處設施遭損毀或破壞。其主任專員拉扎里尼批評，由於一小部分員工受到指控而暫停對機構提供資金，令人震驚，有關決定威脅到機構在包括加薩地帶在內正進行嘅人道主義工作。

巴勒斯坦外交部批評以色列針對UNRWA嘅行動，哈馬斯則呼籲聯合國和國際組織不要屈服於以色列嘅威脅。有巴勒斯坦政黨領袖批評多個國家暫停資助UNRWA，形容決定可恥。

依家世道崩壞，上世紀嘅人尚懂何謂羞恥，略有良知，撒謊時至少會臉紅，做錯事會覺得內疚。但時移世易，像以色列對巴人嘅趕盡殺絕，濫殺無辜婦孺，以色列總理內塔尼亞胡殺得性起，應了「壞人是不知道自己是壞人的，因此壞人不可能變好」。以色列還不乘機將這個援助巴人嘅組織逐出加薩？