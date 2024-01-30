中國外長王毅與美國國家安全顧問沙利文在泰國曼谷談的是甚麼呢？一是為甚麼這麼急迫？二是為甚麼在第三國？後者亦反映出事態緊急。二人談的課題可以是烏克蘭戰爭、以巴之戰，特別是紅海危機，和北韓的問題。

烏克蘭戰爭，美國及北約應打不下去。在美國是力有不逮，在歐盟是不願再打，美國也難催逼歐盟。一旦失去美國及歐盟之資助，烏克蘭是沒法維持戰鬥，政府財政會崩潰，政權崩潰，軍隊潰散。暫時有英國支撐，但不可持續。北約承諾的11億歐元武器，交付期不定，數額太小，對烏克蘭戰場劣勢沒有扭轉作用。若美國要分心分力支撐以色列，烏克蘭便難免被放棄，俄羅斯必然乘機爭取更大利益。或許美國只能找中國斡旋，以及協助烏克蘭戰後重建，以便美國脫身。

以巴之戰，以色列已成眾矢之的，國際唾罵，美國支持便連帶受累。可是以軍無力消滅哈馬斯組織，反而四面出擊，會引來伊斯蘭教與阿拉伯各國各族各派的合圍攻擊，以色列軍事上難以取勝，經濟上難以堅持，敗象已顯，關鍵是以色列會否動用核武，爆發大戰。

紅海危機，英美無力抑止，國內外壓力日益沉重，打不勝，退守不得。美國正處於極端困境，或許斡旋者仍只有中國。中國與伊朗、沙特、以色列三方關係良好，也好拉攏俄羅斯，利用後者與以色列的特殊關係。中國在明，俄國在暗，卡塔爾拉線，相信可把以巴和談拉上談判桌。

北韓問題，是北韓無懼美日韓聯手，用導彈試炮來應對三國軍演，公開改南韓為敵國，與俄羅斯軍事經濟合作，每一步都是針對美國在東北亞的布局。面對北韓的強橫，美國是無計可施，同樣是進退不得，也只能請中國緩和局勢，避免北韓突然攻擊。

這三者都是美國在外交困境中有求於中國，中國正好討價還價，打消美國種種針對措施。曼谷會面，美國不會完全讓步，一是還未到絕路，還可僥倖；二是美國讓步只能經由拜登與習近平會面執行。後者並牽連到拜登與特朗普未來總統選舉之爭。由於俄羅斯、北韓、哈馬斯（伊朗）的堅持和巨大戰鬥力，才使國際形勢走上美國困局，中國才有機可乘。希望中國借此機會爭取的不單止是一國利益，而是世界更大的和平與發展機會，朝着全球命運共同體的大同世界目標前進。