這些年中國大陸強大後，對解決台灣問題、實現祖國統一，一直有長痛不如短痛的意見。上世紀50年代，大陸就表示「我們一定要解放台灣」，但那時誰都知道，在美國第7艦隊駛入台灣海峽，解放軍只有魚雷快艇、完全沒有制空權的情況下，「解放台灣」就是一個口號。之後中國發展了海軍、空軍、導彈、原子彈、兩棲登陸等軍力，但仍遠不夠「解放台灣」。

後來大陸提出了「和平統一」，也知道「和統」方針的實現必須有「武統」做後盾，知道「文事必有武備」，在宣揚「和統」的同時，一定強調絕不放棄武力。不過美台並不把北京的「文武兩手」放在眼裏，他們認為這只是大陸的「文攻武嚇」——「文攻」也即「和統」是實在政策，是大陸「不得不如此」的做法；「武嚇」是「虛」的，他們認為大陸的武力、實力對美台只有「恐嚇」的作用，是「虛張聲勢」。

因此很長一段時間，「台獨」勢力、反對統一的分裂勢力，利用大陸「以最大的誠意、盡一切努力推動和平統一」的方針，一邊無所顧忌的「壯大台獨」、「倚美謀獨」，一邊耍盡手段，檢了便宜賣乖，洋洋自得地從大陸那邊猛拿「和平統一」的好處而根本不想統一。

這種情況大陸不知道嗎？當然知道，但暫時沒有更好的辦法，只好忍住一口氣，爭取時間，發展自己，做好準備，條件成熟了，再調整政策——文攻即和統不放棄，武統分量威懾加重加大，促進和統實現，必要時實現武統，來個短痛！

近兩年這個政策調整已經加速，大陸軍力不但對台軍呈碾壓優勢，而且可以阻擋美軍干預，無懼美軍參戰，且有必勝把握，「解放台灣」再不是一句口號。對此，美台不知道嗎？當然知道，只是他們尚存僥倖心理，以為美台現在的實力還能對大陸有所阻遏，以為大陸沒那麼容易下決心、真行動，以為只要不搞「台獨」大動作，就能和大陸「虛與委蛇」，維持現狀！