在美國前總統特朗普的慫恿下，25名共和黨籍州長發表聯合聲明，共同支持德州州長艾博特對抗拜登政府，甚至有議員喊出必須嚴肅考慮「國家離婚」，美國真的面臨內戰邊緣了嗎？

德州近年來非法移民問題日益嚴重，從拜登上任前的約40萬非法移民，2021年暴增為160萬，2022年約為240萬，去年更高達330萬人。德州政府為了遏止非法移民越界，決定加強邊境鐵絲網的設置。然而美國最高法院以5票贊成、4票反對授權美國聯邦邊境巡邏隊得以拆除德州設置的鐵絲網，艾博特揚言展開「孤星行動」，動用當地國民警衞軍和聯邦人員開始武裝對峙，衝突可說一觸即發。

德州非法移民問題由來已久，當年特朗普就主張設置鐵絲網強硬對待；但拜登上任後對這些邊境政策予以重新檢討，認為鐵絲網阻止了邊境巡邏隊的工作，所以必須拆除。對德州來說，這等於對非法移民打開大門，當然不能接受。特朗普更讚賞艾博特的做法，聲稱若是由他來做決定，他會調動軍隊支持艾博特，而不是派兵阻撓他。

在強大壓力下，拜登態度開始鬆動，表示願意在邊境問題上採取更嚴厲的措施，包括關閉美墨邊境，呼籲兩黨盡速通過邊境協議草案，好讓他可以在邊境執法。但共和黨仍舊不買帳，眾議院議長約翰遜說就算參議院達成協議，眾議院也不會讓它過關，因為這代表「美國的投降」。共和黨議員格里尼還鼓吹思考「國家離婚」，公開主張美國分裂。

移民問題加上總統選舉在即，這場衝突如果處理不好，很可能會擴大為美國境內不同意識形態的全面對峙。而在選民僅有38%支持拜登邊境政策的情況下，預期拜登應該不至於真的選擇和德州開戰，讓情勢走向更惡劣的方向。