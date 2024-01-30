有策劃和舉辦大型活動經驗的人都知道，制訂一個吸眼球的活動主題及邀請重量級嘉賓出席，是辦好活動的最大要素。但不少人忽略了給活動起個特別的名字，也是激活盛事活動的關鍵。香港旅遊業在疫後復甦不如預期，政府於是積極推動盛事經濟，今年上半年將會浪接浪推出逾80項盛事，以鞏固和提升香港盛事之都的地位。依我來看，當局繼續舉辦大型國際性活動的方向正確，不過未來除了要加大宣傳力度吸引更多人訪港，也要在活動命名上花點心思，才能將活動的價值最大化。

香港過去一年確實舉行了許多精彩的盛事，然而大部分活動的名稱格式多為：香港二字後面加活動主題，例如香港影視娛樂博覽、香港美酒佳餚巡禮，做法單一。事實上，這也是香港活動的特點，很多大型活動如香港電腦通訊節、香港動漫電玩節、香港書展都很豐富，可名稱卻沒甚麼新意，難以讓人留下深刻印象。以剛落幕的亞洲金融論壇為例，港府邀請了逾40個國家業界代表出席，活動規模和嘉賓頗有分量。但在網上一查，不難發現許多國家也有舉辦類似名稱的活動。若不仔細看，大概沒有人知道香港的活動有何獨特之處。

換言之，港府以後最好在大型活動的名稱和舉辦地點多動動腦筋，以傳遞出活動特色。比方說，在會展舉辦的亞洲金融論壇不妨改到山頂舉行，然後命名為山頂金融論壇；又如一年一度的香港國際龍舟邀請賽，每次都雲集了全球數千龍舟好手來港於維港奮力比賽，大可改名為維港龍舟邀請賽。當局宣傳這些活動時，可以突出維港和山頂的背景，時間久了，這些活動除了有望成為香港的品牌盛事，也有助外人了解香港多元化的一面。