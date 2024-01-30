北韓領導人金正恩近月不斷亂射導彈，並計劃修改憲法放棄兩韓統一主張，改為以佔領「永遠的敵人」南韓作為國家目標。與此同時，俄羅斯、北約及主要來自美國的軍火商，亦為不斷升溫的朝鮮半島局勢撥火。對於可能受到攻擊的南韓，其領導人也可能基於個人政治考量，而對兩韓開戰樂觀其成。

南韓總統尹錫悅是個充滿矛盾的人，他是高麗武將之後，卻三番四次以不同理由逃避服兵役。他擔任檢察官時以勇於控告貪官而聞名，但為了爭取選票，卻承諾上台後特赦多名重量級貪官。他師承其經濟學家父親主張自由放任經濟，但又贊同美國對中國實施貿易制裁，甚至揚言要將南韓的半導體工業與中國脫鈎。他批評北韓研發核武和加強軍事威嚇，自己卻力邀美國在南韓部署更多薩德導彈以至戰術核武，並力促美日韓進行更多聯合軍演。

尹錫悅過去缺乏從政經驗，純粹為求參選總統才加入國民力量黨，並在前年大選以不過半的些微票數優勢，擊敗共同民主黨對手李在明當選，但由於共同民主黨的國會議席比國民力量黨多出一半，令尹錫悅國內施政受到掣肘。他在上台後先後爆出風水爭議和外家醜聞，導致其民望急速下滑。再加上早前發生的李在明遇刺事件，令對方人氣急升，尹錫悅的執政地位岌岌可危。

尹錫悅某程度是韓版的澤連斯基，後者為喜劇演員出身，尹錫悅也擅長演戲，只不過舞台是在法庭。當進入弱肉強食、不講法理的現實世界和國際舞台後，尹錫悅才發現自己過去想的和做的一套原來都不管用。兩人的另一共通點為極度親西方以至完全依賴西方，尹錫悅會否也考慮效法澤連斯基，透過挑起戰火來提升民望及延續政治生命呢？