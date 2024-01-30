港府2010年起推出多項樓市「辣招」壓抑樓價，只因當時的全球環境，加上內在及外部需求增加，本港土地供不應求等原因，導致香港樓價持續飆升，並衍生出大量炒賣活動，令樓市火上加油。時至今日辣招推出逾10年，本港的經濟及社會環境已出現翻天覆地的變化，惟辣招過去多年有加無減，僅曾多次放寬按揭，但物業成交卻持續萎縮，要求政府「撤辣」的呼聲最先在地產界出現，並逐漸成為社會共識。

現時樓市的情況已屬水深火熱，政府推地「流標」，樓價明顯下跌，撤辣勢在必行，必須大刀闊斧，不能小修小補。以2023年下旬的交投量推算，2023年全年整體物業註冊量錄6萬餘宗，較亞洲金融風暴、沙士、金融海嘯、歐債危機等年份更低迷。

雖然撤辣會令有關稅收減少，但比起賣地收入仍然是相形見絀。資料顯示，近5個年度「辣稅」合共約820億元，但同期地價收入是約5,600億元。辣招下由於發展商投地意欲大減，出現流標情況，大大影響賣地收入。今個財年政府只賣出兩幅土地，較去年同期的6幅大減，金額只及全年預算的一成左右。有意見指政府今年度已沒法在賣地收入上達標。

2023年全年整體新盤成交累積錄約1.07萬宗，雖然相較第5波疫情大爆發的2022年僅錄約9,285宗，按年回升約15%，但與去年初恢復通關後，市場預期可達1.4萬至1.5萬宗，仍有相當落差。有專家估計，即使全面撤辣，在高息環境下，樓價亦不會大幅回升，只會回穩。

顯然辣招放在今日已是不合時宜，應盡快撤辣，研究包括撤銷外地人來港首次置業需付的三成辣稅，減低他們來港置業的成本，可以買樓落戶，增加對香港的歸屬感；撤銷新住宅印花稅，為市民換樓開方便之門，同時增加市場租盤供應，有助紓緩租金升勢；撤銷額外印花稅，可以讓有需要的業主能更靈活賣樓套現周轉，也可以幫助一些中小企老闆度過結業之危。

他山之石可以攻玉，廣州近日推出放寬管制措施，居民家庭和個人新購買建築面積120平方米以上住房，不納入限購範圍。在新政策公布前一天，住房和城鄉建設部亦強調要充分賦予城市房地產調控自主權。

地產與香港整體經濟緊扣，樓市若持續冰封，勢對香港整體經濟不利。將於2月底公布的新一份《財政預算案》，對於政府要搞活經濟，筆者及所屬政黨建議應全面撤銷所有辣稅，以刺激樓市復甦。

樓市的好壞牽動着整體經濟，房地產不但是香港其中一條「大動脈」，更與很多行業環環緊扣，政府在救經濟的同時亦須盤活樓市。再者，市場千變萬化，政府在救市時亦需注意樓價不能飆升，故此更應因時制宜，以不同措施靈活調控樓市，樓市穩定、稅收穩定，政府才有更大空間及更多資源去推動其他行業復甦，讓本港經濟恢復增長動能。