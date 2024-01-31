正論：罪案飆升成常態　詐騙之都非虛名

香港在疫後復常的經濟表現不如預期，當一個地方的經濟轉差，罪案必然隨之增加。果不其然，當局公布2023年全年罪案數字，總數超過9萬宗，較前年勁增近三成，令人嘩然。更令人遺憾的是，破案率依然低下，只有約三成一。當局辯稱是詐騙案急升拖累破案率較低，這或許是實情，然而詐騙案成為主流，反映的是當局在這方面的打擊和監管嚴重不足，留下極大缺口。

可以看見，去年全港有90,276宗罪案，較前年大升29%，整體破案率31.1%，撇除詐騙案的破案率則是46.2%。港府解釋，社會復常令罪案數字有所增加，大部分傳統罪案較2022年上升，但比2019年和疫情前都下降，而去年傳統罪案數字仍是維持低水平云云，大有自我解嘲的味道。

其實，撇除詐騙案不談，破案率連一半都沒有，即平均每發生兩宗罪案，執法部門一宗也偵破不到，這是否足以自我安慰、是否可說成傳統罪案數字維持低位，市民自有公論。例如傷人及嚴重毆打案，去年便有3,636宗，較2022年上升22宗；又如盜竊案共有23,135宗，按年上升27%；勒索案更有2,659宗，按年急增45%；非禮案也按年增加209宗。難道這些數字與增幅，仍然值得執法部門自豪嗎？

特別是街頭傷人及毆鬥，幾乎隔三差五就上演，由南亞幫內訌到本地黑幫仇殺，腥風血雨已成香江一景。更不必說，涉及假難民的罪案無日無之，由偷渡到打黑工再到勾結黑幫食大茶飯，打劫打鬥販毒，統統有假難民身影，儼然本港治安的最大毒瘤。

至於各類詐騙案不絕如縷，香港早已淪為臭名遠播的詐騙之都。去年詐騙案共有39,824宗，佔整體罪案44%，較2022年勁增43%。詐騙案當中，70%涉及網上騙案，金額超過90億元。政府對此又是藉口多多，指詐騙案飆升是全球大勢所趨，為了應對有關罪案，去年已推出多項打擊騙案措施云云，是耶非耶？

毫無疑問，詐騙案不是香港獨有，而且大多數涉及跨境詐騙集團，惟當局所謂推出多項打擊措施，顯然是言過其實。不僅網絡釣魚、電騙、網上情緣、求職陷阱層出不窮，單是無牌虛擬資產交易平台屢屢爆煲，詐騙集團往往輕易得手，已證明當局的法例與監管都未能與時並進，甚至說是一片空白也不過分。君不見，JPEX之後又有HOUNAX，僅這兩個平台涉款已高達十多億元，究竟還有多少同類詐騙平台尚未爆煲、涉款又有多少，想一想也令人不寒而慄。執法部門風風火火拘捕一些蝦兵蟹將之後，完全沒有下文，幕後黑手繼續逍遙法外，打擊措施有沒有效果，證監會有沒有盡好監管責任，寫在牆上。

內地月前與緬甸合作打擊電騙集團，接收緬方移交的3萬多名疑犯，成效顯著，這才是從源頭打擊罪案。本港執法部門不是自賣自誇就是自我開脫，卻沒有從源頭着手斬草除根，香港淪為罪案淵藪，豈是無因！