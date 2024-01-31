世界視線：意退出一帶一路　虛招耍西方霸權

意大利是歐盟繼德、法之後，第三大經濟體，也是G7唯一的一個國家於2019年不理美國壓力加入一帶一路，但如今決定退出。意國退出明顯是受到以美國為首的其他G7國施壓的結果。意大利最現實要離開一帶一路的理由，是它是2024年G7的主席國，若它仍留在一帶一路，會使其他意識形態上基本抗中的成員國感覺G7顏面無存。

意大利政府是在總理孔特（Giuseppe Conte）在任時，因應中國國家主席習近平到訪，於2019年3月簽訂一帶一路諒解備忘錄，兩國共簽署29項合作協議，協議總額達25億歐元，當時已經受到美國為首的西方國家領導人批評。孔特極重視與中國合作以擴大意大利的商貿利益，不過隨着孔特下台，意大利深受新冠疫情打擊，政局出現混亂，2022年大選中各黨派爭打反中牌，特別指出意大利對中國出現龐大貿易赤字，意大利2019年對華出口額為130億歐元，2022年則為164億歐元，同期中國對意大利的出口從317億歐元增至2022年的575億歐元。最後由梅洛妮勝選出任總理，要實現競選承諾退出一帶一路。

意大利的退出，被西方一些政府視為明智之舉，並揚言會產生倒骨牌效應。只是，去年參加一帶一路峰會及加入計劃的國家有增無減。曾經大力推動意大利加入一帶一路的意大利經濟發展部前副部長傑拉奇（Michele Geraci），更批評支持退出的人根本不懂經濟，因為意大利加入是毫無經濟成本的，反而擴大商貿及提升意大利港口的繁榮及就業。

至於意大利對中國商貿出現龐大赤字，是反而對意國更有利，因中國產品便宜可壓低意國通脹，使意大利的生產鏈有優良供應而更運作暢順。意國對中國的出口，很多是著名中小企名牌貨品，利潤豐厚，意國經濟的好壞，不但非由對中國貿易出現赤字所決定，反而是使整體意大利人民福利更大，使製造業出口更興旺。

最諷刺的是，儘管梅洛妮公開表示退出一帶一路，但她堅定認為此舉完全不影響意、中之間的關係，反而兩國會更加強彼此之間極重要的經濟合作。梅洛妮政府其實深具洞悉力，退出一帶一路只是虛招。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻