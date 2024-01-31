巴以之戰開打後，戰局如何發展、會否擴大成為有美國參與的中東大戰？最大的看點，就是伊朗會否被拖進來或捲進來，也即會否發生「美伊之戰」。

這段時間，美國已和伊朗支持的多個國家和地區的武裝組織交火，導彈、無人機互相攻擊，多數情況下是美方戰果纍纍，擊中目標，那些武裝組織的導彈、無人機絕大多數被攔截。這樣的打法和戰果，美國樂此不疲，經常吹噓可以控制局面，可震懾那些武裝組織和背後的伊朗。不料，日前一個在約旦境內、靠近敍利亞及伊拉克邊境的美軍基地被無人機攻擊，3名美軍死亡，逾40人受傷。山姆大叔震怒，想都不用想就認定這是伊朗支持，甚至指使伊斯蘭武裝組織幹的。

美國總統拜登咬牙切齒地說：「我們應該回應」，據報他考慮「重大軍事回應」。伊朗則一如既往地否認涉及此事，表示「這場衝突由美國對付伊拉克及敍利亞抵抗組織引發，有關行動是兩者之間的事情」。惟山姆大叔一定要把帳算在德黑蘭頭上，只是叫嚷「回應」容易，叫嚷「重大軍事回應」也容易，難的是拜登政府怎麼回應？

當前形勢下、內外交困形勢下、大選漸近形勢下、特朗普氣勢如虹形勢下，拜登是很難拿捏的，有些不知所措的，手段輕了不行，重了不行。輕了，還是用以往的狂轟濫炸或所謂精準打擊，或斬首行動對付這些「恐怖組織」根本沒用，不能為美國找回面子，更不能阻遏「恐怖組織」繼續襲擊，今後還不定有多少美國大兵丟了性命。重了吧，直接向伊朗開仗，以圖「治標治本」，然而伊朗可不是好惹的，伊朗是實力大國、經濟大國、軍事大國，伊朗有製造核武的能力，伊朗有阿拉伯世界、伊斯蘭教國家的首領地位，和俄羅斯的關係、和中國的關係深厚，利益緊密。

伊朗有事，俄羅斯和中國不會袖手旁觀。這麼說吧，美國想拿下伊朗絕無可能，拜登若妄動是在自取滅亡。