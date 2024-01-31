以色列媒體報道，以色列已同意新一輪停火換取人質協議框架。提案重點是暫停戰鬥45天，以換取第一階段35至40名人質獲釋，每一名人質將換取約100至250名巴勒斯坦囚犯。但哈馬斯旋即強調，加薩必須實現「徹底和全面停火」，而不是臨時停火，重申在任何被扣押人員交換之前，以色列應當首先停止對加薩的攻擊並撤離加薩。

究竟能否達成新一輪停火協議，顯然仍有很多不穩定因素，最大分歧就是哈馬斯要求永久停火，但以色列不肯。早前便傳出，以色列有意停火兩個月，以換取所有人質獲釋，這對哈馬斯來說根本是難以做到，當手頭上的人質籌碼沒有了，停火兩個月後會怎麼樣，還用問嗎？

內塔尼亞胡的如意算盤打得劈啪響，他目的只有一個，就是永久清空並佔領加薩，人質生死從來不是他首要考量。國際輿論對其屠殺巴人的指控，他絕不在乎，只是礙於國內要求拯救人質的民意壓力愈來愈大，他才不得不有所反應。然而哈馬斯絕非省油的燈，亦深諳以色列目的為何，斷不可能同以短暫停火換取所有人質獲釋，意味這場血戰還得打下去。

有理智的人都知，以色列完全沒有正當和合法的理由，將別的民族、別的土地清空並佔領，這絕對是戰爭侵略罪行，也違反任何一條國際法。在極右的內塔尼亞胡主政下，別說兩國方案永遠無法落實，甚至連加薩在戰後由巴勒斯坦自治政府接管，他也反對到底。只要他不倒台，局勢難有突破。

當然，以色列有恃無恐，除了因為美國盲撐，也因為阿拉伯國家不欲蹚這渾水，個個口頭關注，實際明哲保身。現時除了伊朗暗助多個武裝組織搞對抗，還有甚麼阿拉伯國家真的會出手幫忙加薩巴人？