兩度獲得普立茲獎的《紐約時報》專欄作家紀思道，以《訪問台灣後，我最擔心的不是中國，而是美國》為題，闡述了他對台海穩定的憂慮，警告美國必須抓緊威懾與挑釁間的微妙界線，不要因此意外地將自己拖入一場世界大戰。

紀思道在文中稱，美國「大聲」支持台灣的方式增加局勢緊張，而美國本來應試圖緩解大局。2022年佩洛西以眾議院議長身份訪問台灣，表面上是「道義」支持，但實際上卻讓大陸的軍艦開到離台灣更近的地方，從而增加了衝突的風險。

美國的將領、高官不斷渲染台海即將開戰，或強調美國會將台灣武裝成對抗中國的軍事堡壘，不僅對緩解兩岸問題無幫助，還讓北京的疑慮更深。他認為：「我們需要做的是鞏固現狀。也就是中國大陸不會對台動武，台灣也不會被視為永遠滑向美國的軌道。 」紀思道批評拜登逐漸清晰化的戰略是錯誤的，美國不應正式宣告在軍事上支持台灣，這樣不僅會讓台灣認為有美國的幫助而不擔心激怒中國大陸，更會讓台灣放鬆自己的防務。

儘管紀思道仍舊站在美國的觀點，認為應該聯合周邊國家共同協助台灣對抗大陸，但他也提到台積電董事長劉德音給美國人的忠告：「多做少說。」

一直以來，美國只是為了利益挑起兩岸紛爭，不斷的嗆聲刺激北京，卻在給予台灣實質幫助上少得可憐，還逼迫台灣將台積電等戰略產業轉移至美國，正與紀思道希望的相反，那就是在台海問題上，美國是「少做而多說」，要說誰正在讓台海穩定出現破口，除了美國自己，沒有人可以做到。

所以，為了海峽兩岸和平，為了避免讓全世界都捲入一場毀滅性的戰爭，美國人應該閉上自己的嘴，重新思考怎樣才能讓大家都獲得和平。