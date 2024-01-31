踏入新一年，俄烏戰事仍僵持不下。繼日前北約展開冷戰以來最大規模的軍演後，有媒體披露美國也正計劃在英國重新部署核武器，以應對來自俄羅斯的威脅。如果說前者只是象徵性的威嚇手段，後者一旦落實，就意味俄歐緊張的關係正在升級，隨時有走向核戰的可能。

核武的破壞力強大，一啟動就會帶領人類走向毀滅的深淵。所以過去數十年全球大部分國家都致力約束核武發展。從部分禁止核試驗，到不擴散核武器和全面禁止核試驗，再到締結《禁止核武器條約》，國際社會在禁止核武器問題上一直在向前推進。但不得不說的是，這些努力至今仍未解決核武擴散的兩大問題。

一是橫向擴散問題，即減少擁有核武國家的數目。目前全球有9個擁核國家，除了美俄英法中安理會5大國，還有印度、巴基斯坦、北韓與以色列。早年利比亞放棄核武、最後下場悲慘，令現有核武國家不會棄核。更甚是，如今連伊朗也快成為核武國。國際社會在這方面的努力顯然不太理想。

二是縱向擴散問題，即減少全球核彈總數量。無疑，全球核彈數量在冷戰後大幅下降。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的數據顯示，去年全球核彈頭總數為12,512枚，較前一年有所減少。不過再細看，美俄的實戰部署核彈頭數量均有上升，且各國的核武技術愈來愈精準。這說明核武國擁有的核導彈數量雖然沒有增加，可威脅卻愈來愈大。

早前有報道指，多名歐盟國家的官員正討論一旦特朗普重新執政，不向歐洲提供協助的話，要與擁核武的法英兩國建立新的核保護網。按照普京的性格，屆時一定會還以顏色回應。種種迹象都顯示，全球的核武戰爭危機正在升級。