為了應對財赤和遏止港人的北上消費潮，早前有政黨向財爺提議開徵陸路離境稅，筆者形容有關建議乃「雙料自殺」。首先是得罪疫後每逢周末及假日到內地「搵食」和購物的數以十萬計市民，亦有違加速中港融合的國家指令，形同政治自殺。

其二是內地貨品價廉物美，食肆選擇多，人手足，服務好，並非香港的同業可以替代。若離境稅金額定得較低，將缺乏阻嚇力，若金額定得高則可能會刺激港人在內地逗留更長時間和使得更多更豪，以便在心理上「賺回」有關稅款，對香港的零售及餐飲業隨時更為不利，等同經濟自殺。

之後再有多個政黨就縮減財赤向財爺獻計，但大多數都是「屎橋」，包括建議政府開徵銷售稅和資產增值稅。其中銷售稅早於沙士後提出和諮詢過，當年稱為商品及服務稅，結果遭絕大部分市民、企業和行業反對，理由包括擔心手續繁複造成擾民、對基層較為不利、打擊旅遊業（即使有退稅安排）與消費意欲，以及破壞香港行之有效的簡單稅制等。

時至今日，該等反對理由不但未有消失，有的更進一步增強，例如現時的旅遊業與消費市道就比當年更差，開徵銷售稅的建議豈能鹹魚翻生？

資產增值稅對簡單稅制的衝擊就更大，只會益了一批專責估價和報稅的公司。也有人指增值稅只會在資產升值及出售時徵收，若無錢賺或一直持貨不沽則不會受到影響。問題是市民現時普遍面對資產大縮水，所持有的物業和股票價格不斷尋底，有部分人因種種理由被迫蝕讓套現。開徵增值稅肯定進一步打擊樓市和股市前景，形同對業主與股民的雙重打劫，其害處遠超過庫房見紅可能產生的影響。明日再談談另一更加荒唐可笑的稅務建議。