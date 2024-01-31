笑看天下：不硬不軟 即係心慌-施友朋 評論員

美國終於感受到「切膚之痛」。美國喺中東地區駐軍首次喺伊朗勢力襲擊下喪命，美國中央司令部表示，一個喺約旦境內，靠近敍利亞及伊拉克邊境嘅基地，周日遭無人機攻擊，造成3名人員死亡，另外逾40人受傷。

以色列和哈馬斯自去年10月爆發衝突後，累計發生150多宗針對美國喺中東地區駐軍嘅襲擊，主要發生喺伊拉克及敍利亞，之不過從未有美方人員死亡，今次係目前傷亡最嚴重嘅襲擊。美國當然特別緊張，拜登透過白宮發表聲明，表示將自行選擇時間和方式，追究所有涉事方的責任，但目前未清楚佢會否下令打擊伊朗境內嘅目標；國防部長奧斯汀矢言，會採取一切必要措施捍衞國家和軍隊利益。

對於有美軍首次喺中東喪命，美國輿論群情洶湧。美媒倡報復伊朗革命衞隊，認為拜登採取嘅措施柔弱，不足以保護區內美國駐軍；亦有社論警告，如果拜登政府不強硬回應伊朗，只會換來更多美國士兵死亡；社論甚至指出，伊朗喺1979年美伊兩國人質危機中，透過扣押美國人令時任美國總統卡特連任失敗，是以警告拜登若持續表現軟弱，大有可能落得卡特嘅下場。

至於美國共和黨人亦群情激憤，要求拜登政府直接攻擊伊朗境內目標，共和黨參議員柯頓直指拜登「令美軍成為活靶」；有望在年底選舉與拜登對決的前總統特朗普，仲唔「趁你病攞你命」咩，佢形容美軍遇襲係拜登軟弱和投降嘅結果。

分析指出，相信華府正尋求以「不硬不軟」嘅手段回應，避免引發區內全面戰爭。此刻拜登面臨任內最不想見到的局面和最重大的決定，「不硬不軟」好鬼玄啫，其實即係心慌也。