不少人對新一年的中美關係有期許、有寄望，因為美國大選已打響了前哨戰，選舉結果可能對中美關係帶來新發展、新局面。遺憾的是，抱這種轉好幻想的人近來已開始失望及灰心了，因為美國接連對中國留學生出手，令大量留美學生心驚膽戰，未來是離美、逃美還是拒美，值得觀察。中美之間連教育及學術交往都如此困難，其他如商業、外貿、金融、軍事及外交的利益更複雜，緩和關係談何容易？

這次華生恐慌緣於去年底，先後有十多名中國赴美攻讀研究生、博士等學位的留學生入境美國被拒，部分人只是放假回家一趟，就被撤銷入境美國的簽證，消息傳來時，很多人還揣測是個人問題。

但中國駐美大使謝鋒近日證實了事件，他接連在兩個場合談到中國留學生在美國遭不公平對待，如佛羅里達州立法禁止中國學生進入公立院校實驗室工作，每個月都有數十名中國留學生持合法簽證赴美入境被拒。當中，有人只待博士論文答辯完畢便完成修讀學位的課程，豈料入境時被檢查人員帶到俗稱「小黑屋」的審查室嚴查近十個小時，個人手機平板電腦全被查看，末了還是被取消簽證，着令立即乘機回國。

美國毫無預警的對中國留學生出手，對中國學生是一大打擊，亦是華生留美的最不穩定因素，因為多年苦修隨時無果，偏偏這些學生還有冤無路訴。就像美國隨時對中國的科技企業、生物醫學公司打制裁牌一樣，被害的總是已經投資不菲的一方，就算中國駐美大使館幫手斡旋，頭戴光環的名校準研究生、準博士生還是臨門一腳踏空，摔得慘痛無比。

美國針對中國高階留學生已非始自今時今日，早在2021年，500多名赴美攻讀博士或碩士學位的中國留學生簽證申請被拒，他們大多學習電氣電子工程、計算機、化學、材料科學、生物醫學等理工類專業。各人擬就讀的學校包括美國頂級高校哈佛大學、耶魯大學、麻省理工學院等。這一次，是之前批出簽證、已在美國讀書多年的人亦遭殃。

不說不知，中國赴美留學的學生人數近年已經銳減，2019-2020學年，中國有37.25萬名學生獲簽證赴美留學，疫情後的2022-2023學年，留學生人數跌至28.95萬人，創2013年以來新低，按現在美國「神經刀」、「諜劇式」的入境考慮政策，恐怕未來留美的華生會繼續少下去。

其實，內地辦理留學業務的公司早就有心得，華生赴美留學，學美術、學金融無所謂，簽證不難；學電子電氣、化學生物醫學等高科技的簽證難搞，而且愈是進名校、愈是成績好想讀研究生及博士等高階學位的，簽證審批猶如過七關斬八將。如今更多添一項，就算簽證在手，入境美國時，管制部門仍然可以隨機撤銷簽證，美國路果然難行。