娛圈單打：兩套古裝打孖上 劇情其實幾盞鬼

農曆新年將至，此時播放的劇集都會被譏為「炮灰」，皆因大家忙着外遊和拜年，鮮會坐定定煲劇，收視凍過水。TVB在這個炮灰檔，竟然久違地同時播出兩套古裝劇，包括《本尊就位》和《狀王之王》，勝在輕輕鬆鬆得啖笑，配合大時大節的歡樂氣氛。

《本尊就位》由孔德賢、謝東閔和陳嘉慧擔正，三人都是熟悉臉孔，但孔德賢未必人人噏得出個名。劇集非常「Low-Tech」，只是低成本製作，不過兩男一直只是配角命，難得擔正，總算是個好開始。

劇情滿天神佛，以真假神仙呂洞賓為題材，孔德賢專扮呂祖呃神騙鬼，但心地不壞；謝東閔則是貨真價實的呂洞賓，陳嘉慧是美女花魁，後來會上演一場神仙落難記，再配以兩男一女感情線。劇情大致走向已可估到，但能夠做到老少咸宜，在新年檔期來說，功德圓滿。

《狀王之王》由久未有劇出街的視帝王浩信主演，他首度剃頭演「狀王」宋世傑，更有陳年舊版宋世傑張達明參演。此劇卡士較勁，女主角是姚子羚，鮮少在港露面的陳浩民也有客串。王浩信在首集即努力搞笑，算是放下身段，不過總覺得其搞笑功力稍遜，不及他演正劇出色。還有他和姚子羚反串，效果不俗，有望漸入佳境。

難得TVB播放兩套自家製劇集，而不是又播大陸劇，亦沒有往年那些夾硬攝製、「為過年而過年」的胡鬧古裝劇，相信觀眾樂見。論製作規模，港產劇集難同大陸劇集相提並論，但香港觀眾始終喜歡睇香港演員，起碼不用配音，熟口熟面，有親切感。