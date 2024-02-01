大陸統一台灣施壓，除了軍事威懾和經濟優惠撤除，壓縮台灣對陸貿易、投資外，還可封鎖台灣、圍困台灣，讓台灣成為孤島。這個方法，比軍事威懾、經濟壓制更有效，打到痛處，對台灣有更實在的威脅和壓力。

以台灣現狀而論，這樣的圍困和封鎖不到半年就會撐不住，台灣內部就會發生重大變化。那時無論誰當政，都難以「說服」台灣民眾為甚麼要因為「反對統一」而不惜困死？事實上，誰都清楚「反對統一」的執政者，都是拿台灣人民的生命為他們自己的「台獨妄念」和罪惡買單，那時的台灣人民有權揭竿而起，逼迫他們接受大陸的統一談判。

顯而易見，用這種方式實現統一，比武統划算得多，代價小得多。當然，要封鎖和困台成功，還是要有軍事手段、強大武力托底和保障，因為封鎖和困台初始，一定會遇到美台方面的軍事反擊，然而用處很小，或曰根本沒用，因大陸要想封鎖、困住台灣，只需彈道導彈、遠程火炮，即可阻嚇一切貨運、飛機、商船，這時的美台軍隊敢攔截大陸的導彈嗎？它們要是攔截就是向大陸宣戰，大陸的反擊即可摧毀他們的基地、軍艦、飛機等軍事設施。

這種狀況下，台灣依然被封鎖和圍困，試問哪家商船敢冒死出出入入？這種情況下，大陸當然不需要對台「兩棲登陸作戰」，只需繼續封鎖和圍困最多半年，台灣扛不住，自會接受統一談判，就算還有「台獨」想「寧死不屈」也已困得奄奄一息，解放軍攻台唾手可得也。

在封鎖和困台的過程中，大陸會考慮在某一個時段讓台灣「只出不進」，也即只讓想逃離的人員離開台灣，不讓一切想入台的空運、海運、飛機、商船進來。人可放，物不可入！與此同時，大陸會發動強大的政治輿論宣傳攻勢，正告台灣朝野接受統一是「生機」，頑抗不談是「死路」。有了上述兩條，定能使頑固派被分化而生內亂！