美國是由50個州組成，其中的德薩斯州特別不同，它在19世紀曾建立德薩斯共和國，是獨立的政治體，後來才加入美利堅聯邦，加入的條件也頗不一樣，協議訂明該州如要脫離聯邦，不必經華盛頓政府同意，自行投票決定即可。故德州人素來有底氣，覺得毋須事事聽命於華府，大不了咱們就分家。

早前美國最高法院裁定聯邦政府勝訴，華盛頓有權派遣邊境巡邏隊進入德州，清拆與墨西哥邊境接壤的鐵絲網。德州政府卻堅決不允，出動警衞軍與聯邦人員對抗，副州長更公開向華府喊話，叫他們「不要惹德州！」

德州的態度如此強硬，既因為在美國憲法上，該州地位特殊，另外又有24個州，目前跟德州一樣，都是由共和黨人執政，他們聯合起來，向民主黨的拜登政府叫板。有些州份甚至派出警衞軍增援德州，所擺出來的樣子，是寧可兵戎相見，也不會善罷甘休。美國總統拜登面對當前局面，大多會選擇妥協，這場內戰應是打不起來的，但此事所造成的遺害極大，最終將重挫聯邦政府的管治權威，甚至整個國家民主、法治的體制，也會被動搖。

有了德薩斯州的先例，往後美國最高法院的裁決再無權威性可言，其他州份大可以倣而效之。法院的判決對我有利的，我就接受，對我不利的，大可以置之不理，聯邦政府如要執法，就得先問過我的拳頭，誰的拳頭夠大，誰便說了算。美國以至整個西方政治體制，似乎在走回頭路，走上唯力是尚的模式。要是如此，試問當初為何要推崇民主，為何要建立法制？長居於西方世界的德先生病了，看來病得不輕，真擔心他會從此一病不起。