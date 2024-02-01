靠着與杜特爾特家族合組政治聯盟而選上菲律賓總統的小馬可斯，近來卻面臨挑戰，不僅軍方傳出政變的風聲，杜特爾特之子賽巴斯汀更直接開嗆，要求小馬可斯辭職下台。

過去幾度傳出小馬可斯與杜特爾特家族決裂的消息時，杜特爾特本人都予以否認，還宣稱自己支持小馬可斯。但雙方的對抗似乎已開始枱面化，賽巴斯汀近日除了指控小馬可斯開放過多基地讓美軍使用，可能危及菲律賓的國家安全外，還抨擊他放寬掃毒措施，與共產主義叛亂分子和談，導致人民生活更加痛苦。他批評小馬可斯只有政治權謀，如果對國家沒有熱愛與抱負，就該辭職。

由於小馬可斯可能修憲取消總統僅能擔任一屆6年的規定，破壞當初由杜特爾特的女兒、副總統薩拉接班的協議，引起杜特爾特家族的全面反撲。杜特爾特與薩拉還有賽巴斯汀親自出席了反對憲法修正的集會活動，並警告若憲法修正案通過，會讓小馬可斯像他父親一樣成為獨裁者！

雙方攻擊還涉及個人行為，杜特爾特認為小馬可斯是吸毒者，而小馬可斯反咬杜特爾特才在使用芬太尼，情況若持續下去，將令政局陷入混亂。但原本相互合作的兩大家族，為何走到如今地步？說穿了毫不稀奇，小馬可斯上台後，原本想持續杜特爾特政策，在中美間尋求平衡，卻很快屈服於美國的強大壓力，配合美國在南海對抗大陸。

美國在得到小馬可斯的俯首聽命後，也擔心若未來薩拉接班上台，將會扭轉目前菲律賓的親美態勢，所以慫恿小馬可斯進行修憲，重新塑造一個長期穩定的親美政權。若小馬可斯不能盡快取得杜特爾特家族的信任，菲律賓的內鬥就會愈演愈烈，動盪不安甚至政變，恐怕很快就會上演。