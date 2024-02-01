昨日談到有政黨先後提議特區政府開徵陸路離境稅、銷售稅或資產增值稅，以增加庫房收入，降低財赤。惟有關稅務建議均會對香港的零售、餐飲、旅遊、樓市、股市，以至基層市民生活構成打擊，令整體經濟及政府稅收得不償失，絕不可取。事實上，港股早前爆發小股災，原因之一就是有傳政府計劃開徵資產增值稅，令財爺要急急公開澄清並無此意。

另一個更荒謬絕倫的建議是開徵商舖閒置稅。倡議者指稱現時不少旺區地舖十室九空，主因是有關業主拒絕減租，徵收閒置稅有助迫使他們屈服割價，減輕商戶營運成本，從而提高香港零售及餐飲業相對於內地同業的競爭力。

有關說法看似有理，其實全屬歪理，凸顯倡議者缺乏基本的經濟及市場知識。首先，其實許多商舖最近已大幅減租超過五成，但仍乏人問津，主要是市場缺乏客源和消費力，即使租金再平，商戶也難以賺錢以至回本。再者，現時零售及餐飲業最大的成本考慮已並非租金，而是人手、電費、運費，以至垃圾徵費等等。當中人手問題已不僅是薪金上升那麼簡單，而是根本請不到、請不足人，繼而影響服務質素與盈利能力，被內地的同業遠遠拋離。

閒置稅是在升市時用作打擊囤積居奇的行為，早年政府建議開徵一手住宅樓宇空置稅，便是針對部分發展商疑似有樓而不賣，希望愈遲賣愈貴以牟取暴利。在跌市下，市場反而擔心持有的物業愈遲賣、愈遲租就愈平，若再徵閒置稅勢將商舖價格推落谷底，迫使業主賤賣、賤租以至破產收場，引發企業資產減值與銀行按揭斷供潮，形成信貸收縮及賤物鬥窮人的惡性循環。財赤問題要應對，但藥石亂投只會增添市場恐懼，連提議一下都不該！