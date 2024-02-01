艱難時世，信心比黃金都貴重。近期北京各部委都在安排新年開局工作。住建部表態：一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求；發改委則稱：從制度和法律上落實對國企民企平等對待的要求。左一個「一視同仁」，右一個「平等對待」，立意都是好的。然而現實卻是，穩信心、穩預期遠遠還沒有實現。老百姓既無力也無意消費；企業則紛紛收縮，不願或不敢投資。劇烈震盪的股市，映照了當下中國經濟的乏力。

民企提供了當下中國大部分的就業、稅收和創新。可以說，改革開放40多年的成就，首要就是廣大民企的貢獻。但幾年以來，對於民營經濟的污名化、抹黑、打壓，甚囂塵上。昔日的明星企業家，一個個灰頭土臉。民企，儼如當年的地主、右派等「黑五類」，被肆意拉出來進行網爆、批鬥，簡直成了新一代政治賤民，除了低頭緘默、唾面自乾外，沒有任何企業家站出來為自己辯解。眾多「愛國者」甚至憑藉此項一本萬利的流量生意，大發橫財。雖然監管部門也曾表態開展專項清網行動，但時至今日，仍不見有分量的典型案例。這種狀態，難免不被解讀為官方的縱容默許。隨着從期待到等待、從觀望到失望，民企的信心也自然被透支消耗殆盡。

因此，要拯救信心和預期，並非是經濟問題，僅靠財經部委的調控難以見效。以信貸為例，眾多銀行以防風險為由對民企惜貸、拒貸。實際上，很多民企極具發展潛力、資質良好。這其中的風險不是經營不善之類的經濟風險，而是政治風險。一旦給民企放貸，便容易被質疑利益輸送、政商勾結，麻煩纏身。即便查無實據，然而一經折騰，也足以讓銀行主管者灰頭土臉。因此，銀行寧願選擇躺平，明哲保身，多一事不如少一事。甚至是寧左勿右，「寧要社會主義的草，不要資本主義的苗」。同樣地，各類行政審批也是類似思路。民企的發展環境也就可想而知。

再如，各地動輒選派幹部進駐企業「幫扶」或調研。名為幫助，卻變成擾民和干涉。政府最重要是為企業營造公平公正的法治環境。在此環境中，企業若有困難，可循制度化渠道與反映解決。美國是第一大經濟體，白宮並沒有派到企業的掛職幹部，聯儲局也不必動輒深入華爾街調研。蓋因官民保持常態化的有效溝通反饋渠道，最大限度保證決策的科學性。

說到底，解決當前困局，不需要甚麼特殊的新藥方，而是要真正尋回實事求是、解放思想、改革開放的初心。改革就要允許創新，允許試錯，允許打破條條框框。如果舉着一頂「政治正確」大帽子就可橫掃一切，那麼整個導向只會愈來愈僵硬、教條。所以，儘管官方種種「旗幟鮮明」、「堅定不移」的口號持續高喊，但沒有真正有力的實際行動，不切實拿出誠意壓住抹黑外企民企的歪風邪氣，大眾便無法感到安心放心，穩預期只能是空中樓閣。