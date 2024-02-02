娛圈單打：小甜甜神神化化　娛樂圈催人墮落

美國流行樂壇天后Britney Spears是非多多，去年推出自傳，數臭舊愛Justin Timberlake連環偷食，兼逼佢墮胎，激起輿論嘩然，男方受盡千夫所指。點知Britney最近一反常態，唔鬧舊愛不特止，仲向他耍冧道歉，認真反高潮。

刮完人兩巴再Say Sorry，已經叫人摸不着頭腦，點知Britney仲要起勢勁讚舊愛新歌好聽，唔知係咪自知闖禍，惟有補鑊？雖云推出自傳是她的權利，只要寫的是實情，旁人也樂於食花生；之不過，有句說話叫「斷人衣食，猶如殺人父母」，Justin形象大損，何況二人情史已是咸豐年前舊事，家陣先嚟自爆，都咪話唔大整蠱。

男女之間的恩怨，真係一言難盡，只係Britney命途多舛，的確令人唏噓。童星出身的她，甫加入樂壇已造成轟動，其時她樣子甜美，一曲《Oops!...I Did It Again》風靡全球，仲不時強調處女身份。當然，家陣大家都知，所謂處女只係公司塑造的形象，她自揭14歲已經失身，當真信佢一成，雙目失明。

這些年，有關Britney的新聞都係負面，結婚離婚，被老竇落藥軟禁、強裝避孕器等，令人側目。加上佢有鋪露體癮，神神化化，上月先至被踢爆，在洛杉磯一間五星級酒店裸泳，遭酒店列入黑名單。唉，卿本佳人，奈何失控！

古今中外的娛樂圈都係表面風光，內裏七國咁亂。Britney一度係樂壇天后，搵錢足夠她食幾世，卻承受不住壓力，不斷沉淪，一副生人勿近的模樣。當年的「小甜甜」一閃即逝，只能成為一代人的回憶。