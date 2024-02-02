正論：宣淫販賤無王管　荼毒青少豈無因

一項調查顯示，青少年性罪案急增，最低犯案年齡更只有11歲，令人震驚。隨着社會不斷發展，青少年性早熟已是大勢所趨，但性罪案不斷增加，除了同教育缺失有關，更同色情資訊在網絡氾濫成災脫不了干係。特別是美國Google旗下影片分享網站YouTube，色情、裸露、暴力、血腥影片充斥，青少年輕易便能接觸，豈有不被荼毒之理？

有機構在2019年至2023年期間錄得數據，顯示共有139宗被法庭定罪及警司警誡的青少年性罪行個案。非法性交及猥褻侵犯兩項性罪案數字，更自2021年起呈上升趨勢，對比2022及2023年，分別錄得1.8倍及3.5倍升幅，不可謂不驚人。當中，猥褻侵犯行為個案由2022年的10宗，上升至2023年的35宗，最低犯案年齡僅11歲；非法性交個案由2022年的8宗，上升至2023年的15宗，最低的犯案年齡為13歲。

未成年人在疫情前後涉及性罪行的數字大幅上升，犯案年齡卻不斷下降，如果說同他們長期停課、多了時間上網無關，肯定沒有多少人會相信。現今社會，家長大都為口奔馳，子女在疫情期間上網課又十分普遍，人人一部手機或平板電腦，他們透過網絡結識甚麼人、看過甚麼網站，家長難以一一得知。何況青少年愈來愈早熟，拍拖年齡愈來愈小，對性好奇又一知半解，對相關法例更是不熟悉，犯下性罪行可說是必然結果。機構指出，目前教育局所謂的性教育十分落後，仍然停留在廿多年前的階段，早已脫節，建議政府在高小到初中加強性教育及法律意識教育。

本港性教育不足及落後，固然是實情，同時網絡無王管，色情資訊氾濫，一樣是促使青少年偷嘗禁果、誤入歧途的主因。君不見，單是YouTube便有大量色情影片，性交、性器官特寫、四級無碼AV等等，按鍵便能輕易看到，完全沒有過濾和監管。東方傳媒機構曾就YouTube多條色情影片，向警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，影片被當局呈交淫褻物品審裁處評定類別，結果竟然有3條涉及露胸及裸跑的影片僅被評為I級，既非淫褻亦非不雅；兩條分別涉及剃陰毛及按摩胸部影片，亦只被評為II級不雅，只需對觀看人士作出勸喻。當年連「大衞像」也評為不雅，現在卻三點、四點畢露也不當一回事，當局監管失職，敷衍塞責，評級有多重標準，彰彰明甚。

其實，Google及旗下的YouTube視本港法律如無物，早就不是新聞。除了放任色情影片上架，就連港府要求移除有違國家安全的連結及影片也不肯。如此有恃無恐，說到底是港府怯洋懼外、不敢有法必依所致。

宣淫販賤不設防，誨淫誨盜不監管，侵權以至散播不實訊息，甚至危害國家安全，已成網絡常態。港府言必稱網絡並非法外之地，卻又不敢「揸正來做」，連色情影片評級也輕輕帶過，香港亂象叢生，青少年淫毒上腦，豈是無因！