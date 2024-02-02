黑暴期間，香港有大比例的本地大學生參與暴動。表面上是部分有組織地經學生會發動，背後卻有政治和外國勢力煽動與支持，特別是龐大的物資來源，不是學生會的財力物力可供應。政治組織怎樣通過學生會來發動、分配和製造、儲藏物資，至今還不清楚，弄清楚之後，應可看到學生會組織已被騎劫。

暴動中主力差不多全是年輕人，都是大學生、中學生、失學者、剛剛畢業者，以及中小學教師。他們都受過教育，教育不能讓他們守法，反而變成反中亂港者，教育制度便大有問題。不少青少年是由教師帶領動員，教師均是由本地的大學培養出來，他們從大學到中學的薪火相傳是反中和港獨，且至少公開地經歷幾代人，不公開的醞釀發展更可長達二、三十年。對他們的影響，學生會的作用有限，期間不少大學的學生會組閣不成，缺乏學生支持，不能運作。將年輕學子潛移默化，實際來自大中學的教師、大中學的教育制度、教科書和考試。

香港的大學從來是依循殖民地的政治與文化。港大和中大學生會於六、七十年代的校政改革、保釣運動、認中關社，是與殖民地體制和文化抗衡，可惜從未成功。大學擴大招生使「殖民地」的大學製造出更多缺乏政治道德和理想的知識青年、專業人士。香港回歸並沒有去殖民化，大學反而更英美化。洋人教授減少，回來任教的盡是拿着外國護照、居留權的華人，其中港人對香港有歸屬感，但易受長期殖民地文化薰陶，以英美的民主自由人權來與內地對抗。內地人在外國留學後來港任教的則罕有歸屬感，例如在港多年粵語也說不通，猶如英治時的洋人教授，來港只為個人發展。他們的英美教育促成了對中國、對香港回歸中國的不滿。他們的思想與他們在教學所用的教材，在回歸後與回歸前差別不大。香港的大學少有關於內地政經社會的教學，有的也大多是用英美的教材、英美西方的觀點和價值。

或許香港不是特殊，過往二、三十年內地也是這樣的美國化，崇洋的程度更甚於香港，清華、北大幾成外國公民的培養所。在這樣的思想大潮中，內地一些領導幹部也抵擋不了，香港的青年學生怎不被淹沒呢？

不去檢討大學的教育體制，單只取消學生會，這是因噎廢食，本末倒置，也避免不了日後危機會再起。